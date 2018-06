Škola v Novém Městě přijde o kuchaře, kadeřnice si může nechat

A v Novém Městě mohlo být ještě hůř. Od září se zdejší průmyslovka sloučí se střední a základní školou, která se stále ještě nezbavila nálepky škola pomocná. Přestože rada kraje seškrtala, co mohla, nechala tu alespoň tak důležité obory jako kadeřník nebo informační technolog, nad kterými se rovněž smrákalo.



„S oborovou optimalizací jsem sice byl seznámen, ale ve skutečnosti jsem ji dostal pokynem bez možnosti vyjádřit se k ní. Je mi proti srsti, ale těžko proti tomu můžu něco dělat,“ neskrývá rozladění ředitel zdejší SPŠ, SOU a SOŠ Jaroslav Holeček.

Těší ho sice, že v Novém Městě zůstanou kadeřnice, ale na druhou stranu zmizí jiné úspěšné obory.

„Prostě je to opatření příliš tvrdé a zároveň nedotažené do konce. Ano, nechali nám kadeřníky, protože je tu nejvíce žáků ze službových oborů, ale když se podíváte na mapu, zjistíte, že v pásu od Ústí nad Orlicí až po Broumov mizí obory gastronomie i kuchař-číšník. Je mi to líto, protože máme perfektní zařízení, kvalifikovaný personál a naši žáci se velmi dobře umisťovali na nejrůznějších soutěžích,“ upozorňuje Holeček.

Mnohooborové školy? Bývávalo

Návrh krajské rady sice ještě musí schválit zastupitelstvo, avšak nelze očekávat, že plán okleštit střední školy a učiliště o zhruba 1 500 míst by neprošel.

„Cílem dalších kroků optimalizace středního školství je vyvážit oborovou nabídku a snížit počet míst v některých méně obsazovaných oborech. Chceme profilovat střední školy na jednu určitou skupinu oborů. Tím se odstraní oborová roztříštěnost, při které jsou některé školy mnohooborové a stejné obory jsou na několika blízkých školách zároveň,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši).

Holeček už se jarního konkursu na místo ředitele sloučených škol účastnit nechce. Favoritkou je dosavadní šéfka ZŠ a SŠ Olga Talášková. Na rozdíl od svého kolegy má ke krajským krokům větší pochopení a nemyslí si, že sloučení bude znamenat degradaci a postupný zánik průmyslovky.

„Už když se loni na podzim zahájila jednání o slučování, bylo řečeno, že pravým důvodem je nenechat padnout žádnou školu. Já bych třeba nikdy nevypustila z pusy, že se jen uvidí, zda se průmyslovku podaří udržet. Zkrátka musíme dělat vše, co umíme, aby se strojírenské obory nejen udržely, ale i rostly. I mě je líto, že se nebude vyučovat gastronomie a obor kuchař-číšník. Ale snaze kraje rozumím,“ míní Talášková.

Podle ní existuje i šance, že obor kuchař a cukrář se podaří zachovat, třebaže upravený pro potřeby méně zdatných žáků: „Je možné, že když trochu překvalifikujeme způsob náboru a prezentaci oboru, můžeme jej pozvednout. Tento obor, který existuje na naší škole, není určený přímo pro děti ze zvláštních škol, ale spíš pro žáky, kterým jde učení hůř. Můžeme například zvolit větší zaměření na praxi bez výuky cizího jazyka. Ostatně, co si budeme povídat, v posledních letech je to tak, že na učilištích zůstávají děti, které mají v teoretických předmětech problémy.“

Kapři si rybník sami nevypustí

Podle Taláškové je dílčí vítězství alespoň to, že kraj změkčil původní plány a v Novém Městě nechá kadeřnice a obor informační technologie.

„Průmyslovce to velkým způsobem pomůže už jen v prezentaci, což je základ. Také je moc dobře, že zůstanou kadeřnice, protože tam je dětí dost a děvčata jej budou navíc mít v dosahu,“ konstatuje.

Třebaže pro oborovou optimalizaci bude nutné získat i souhlas zastupitelstva, ředitel Holeček se domnívá, že to už bude jen formalita.

„Kapři si rybník sami nevypustí a nedopustí rozkol v křehké koalici. To už ostatně bylo vidět i v prosinci,“ naráží na odsouhlasený návrh optimalizace 21 škol, z nichž nakonec vznikne jen deset subjektů (více v článku Kraj schválil slučování škol, studenti protestovali s transparenty).

Totální degradace. Tak Holeček pojmenoval slučovací proces v Novém Městě. „Byť někdo tvrdí opak, ve skutečnosti je to tak, že zavedená škola se dostává do područí pomocné. Nikdo mi nevymluví, že školy nejsou na stejné úrovni,“ dodává ředitel.

Berdychová však odpovídá ve stejném duchu. „Průmyslovka má velký štrúdl nenaplněných oborů, de facto umřela, ale město prosí, abychom jim prestiž školy vrátili,“ zdůrazňuje náměstkyně hejtmana.

Opakuje i to, že v žádném z měst naráz výuka nekončí: „Obory, které nebudou na dané škole v budoucnu dále nabízeny, dobíhají ve standardním režimu. Žáci takové obory normálně dostudují, ale nové už škola nabírat nebude,“ říká náměstkyně a operuje s čísly: zatímco ještě před devíti lety bylo na středních školách v kraji 31 073 žáků, nyní jich je už jen 23 082.