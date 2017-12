Fanoušci poslali škole v Polici nad Metují půl milionu na koncertní sál

Škole v minulosti hrozilo uzavření hudebního i tanečního oboru, přestože má výtečné pedagogy i výsledky v uměleckých soutěžích. Část prostor totiž neměla požární, hygienické a další náležitosti. Když nevyšly dvě žádosti o dotace, město se po deseti letech odkladů letos pustilo do zásadní rekonstrukce i rozšíření školy.



„Projekt ale neřešil vnitřní vybavení koncertního sálu, pouze čistou stavbu. Na jeho dokončení jsme proto hledali peníze z jiných zdrojů. Dotací na část střechy a některé vybavení sálu nám přispěl kraj, ale na další část rozjeli naši absolventi internetovou kampaň. Přáli jsme si pořídit 130 sedaček, ty však vyjdou na víc než 400 tisíc korun. Vybraná částka je opravdu krásná, v to jsme ani nedoufali,“ říká ředitel školy Lubor Bořek.

Podle něj chtěla škola alespoň zčásti ulehčit městu. Po měsíci kampaně ZUŠlechťujemeZUŠ začátkem prosince už bylo jasné, že sbírka překonala hranici 300 tisíc korun, které škola chtěla získat.

Zájemci z řad dárců si mohli vybrat symbolické odměny, třeba pořízení opony, natočení vlastního singlu v školním nahrávacím studiu nebo pamětní cedulku na výtah. Jedna rodina dokonce věnovala 127 tisíc za čtyři doživotní sedačky a singl.

„Tahle škola dokáže udělat z člověka muzikanta třeba i ve čtyřiceti. Máme ji moc rádi a žesťové oddělení zvlášť,“ vzkazuje dárce jedné sedačky Ondřej Tyč.

Absolventi hrají v Chicagu i v Sydney

Přispěla polická starostka Ida Jenková, někteří podnikatelé, rodiče dětí i mnozí kantoři. Třeba oceňovaný učitel houslí Ladislav Michal věnoval škole deset tisíc a teď se těší, že jeho jméno bude viset na dveřích nové učebny.

Na sedačky v sále přispěli i oba jeho synové houslisté Matouš a Šimon, kteří jsou už dva roky členy Chicago Symphony Orchestra. Ti podpořili kampaň také svým videem, podobně jako třeba úspěšný 3D animátor Jakub Vondra, houslistka Markéta Nádvorníková ze studií v Birminghamu či Anna Skálová angažovaná v symfonickém orchestru v Sydney.

Když základní umělecká škola roku 1990 vznikla, měla jen 4 zaměstnance a 62 žáků. Nyní tu působí 30 zaměstnanců a asi 760 žáků v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Přitom už od počátku se potýkala s nevyhovujícími budovami. Začínala v takzvané nové škole z roku 1895, a jak dětí přibývalo, výuka se rozšířila ještě do staré školy z roku 1858, na niž byl už dříve vydán demoliční výměr. Učí se také v klášteře v prostorách bývalé knihovny, ale i tamní zázemí je problematické.

Město postupně zaplatilo za dílčí rekonstrukce přes 7 milionů korun a opravilo starou školu na Komenského náměstí, kde sídlí výtvarné ateliéry a keramická dílna. Škola získala časem dík grantům špičkové vybavení, ale dotací na celkovou přestavbu se nedočkala.

Po loňské návštěvě České školní inspekce, která chválila výbornou kvalitu výuky a jen velmi mírně zmiňovala nedostatky v zázemí, se radnice rozhodla k akci. Zastupitelé se po vášnivé debatě odhodlali, že si město vezme úvěr 25 milionů korun a vše zaplatí samo.

Opravovat se bude do března

V první fázi se od června bouralo a stavělo v hlavní budově. Výuka se kvůli tomu o měsíc zpozdila, děti v té době provizorně hrály v divadle, Pellyho domech i na dalších místech. Objekt má teď novou elektroinstalaci, datové rozvody, ústřední topení, nové vnitřní omítky i stropy jakož i nové patro na bývalé půdě, kde vzniklo šest učeben a plynová kotelna.

„Teď už jsme se nastěhovali zpět do opravené budovy. Teď už se dolaďují drobné nedodělky za provozu. Komplikací je, že děti musí obcházet bloky domů, protože ještě nejsou propojeny. Jsme zatím na stavbě, i když už v nových třídách,“ podotýká ředitel Bořek.

Ještě do konce března ve škole pokračují další etapy rekonstrukce. Při nich vznikne spojovací krček mezi budovami, výtah, taneční sál a počítačová učebna. V novostavbě při silnici je už vybudován koncertní sál, který poslouží jako zkušebna orchestrů a orchestrální hry.

Firma ještě přistaví učebny bicích nástrojů, dvě učebny pro nový obor elektronické zpracování hudby a zvukovou tvorbu a třídu houslí pro pedagoga, který dosud učil v přepažené chodbě. Stavební práce by měly být hotovy do konce března, na zateplení a sadové úpravy má firma čas do konce května.