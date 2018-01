Dahlgrenovu smrt ve Valdicích prověří GIBS i vězeňská služba

Podle Práva se muž oběsil na prostěradle. Policisté z Jičínska se začali zbývat případem ve čtvrtek v podvečerních hodinách, když se na tísňovou linku obrátil oznamovatel, že ve Valdicích zemřel jeden z vězňů.

„Na místo se proto okamžitě dostavila výjezdová skupina, která provedla ohledání a další nezbytné úkony. Policisté zjistili, že se jedná o 25letého cizince. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Při prvotním ohledání těla bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lenka Burýšková.

Hradečtí kriminalisté případ řeší a čekají na výsledek soudní pitvy. Současně se případem zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Generální inspekce bezpečnostních sborů byla v podvečerních hodinách informována o sebevraždě vězněné osoby ve Valdicích. Na místo vyjeli naši příslušníci, kteří se případem budou i nadále zabývat pro možné podezření z porušení povinností příslušníků Vězeňské služby České republiky. Vzhledem k tomu, že věc je i nadále v našem šetření, tak prozatím není možné poskytnout žádné bližší informace,“ řekl mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

„Vždy se zabýváme všemi případy sebevražd ve věznicích do doby, než je vyloučeno cizí zavinění. Jde o standardní postup. Přitom zároveň prověřujeme ještě další otázky, protože příslušníci vězeňské služby mají celou řadu povinností. Pokud se objeví podezření, že jejich povinnosti nebyly splněny tak, jak měly být, věc přebíráme k šetření,“ doplnil Ivo Mitáček.

Mluvčí valdické věznice Eva Francová ČTK potvrdila pouze to, že ve čtvrtek navečer ve věznici zemřel jeden vězeň.

„Další informace vzhledem k vyšetřování zatím poskytovat nebudeme. Případ vyšetřují GIBS, policie a vnitřní orgány vězeňské služby,“ řekla Francová.

Za předčasnou označila otázku, zda bude vězeňská služba nějak měnit režim hlídání vězňů. „Probíhá vyšetřování a není stanoveno, že by došlo k pochybení. Je proto předčasné to komentovat či přijímat opatření v tom smyslu,“ uvedla Francová.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu a ten o něm musí rozhodnout navzdory úmrtí.

Jeho obhájce v dovolání navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení.

Advokát Richard Špíšek uvedl, že sklony k sebevraždě Dahlgren měl. „Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situace předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit,“ uvedl ve čtvrtek pro ČTK Špíšek.

Kevin Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl následně zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka.

Kevin Dahlgren hovořil u soudu o svých nočních můrách (19. 7. 2016):