V mlze musheři nevidí ani na psy, čelovka osvětluje jen padající sníh

Na slavnostní zahájení jednoho z nejtěžších závodů ve střední Evropě dorazily do Deštného v Orlických horách stovky lidí.

Je krátce po páté hodině odpoledne a diváci vytvořili před startem uličku. Proti silným lampám je vidět padající mokrý sníh a lidé s loučemi netrpělivě čekají na příjezd prvních musherů.

Spřežení ve tmě nejsou vidět, na protější sjezdovce se pohybuje jen několik silných světelných bodů. Jde o čelovky, které mají musheři na hlavě nebo na saních - jediný zdroj světla, jenž v horách budou mít k dispozici. Přes zataženou oblohu jim na cestu nesvítí ani měsíc.

Zatímco v předchozích letech bylo zahájení jen slavnostním aktem a startovalo se až druhý den z deštenské místní části Jedlová, letos vidí návštěvníci i ostrý start etapového závodu na 300 kilometrů.

„Třístovku jsme tu neměli 11 let. Loni bylo dost sněhu, proto jsme si řekli, že ji letos zkusíme. Překvapilo nás, kolik lidí se přihlásilo,“ říká mezi jednotlivými starty hlavní pořadatel Pavel Kučera.

Do závodu se přihlásilo 22 musherů, 4 bikeři a jeden chodec. Úvodní noční etapa měří 60 kilometrů. V dalších dnech budou musheři absolvovat více okruhů po hřebenech Orlických hor, než další desítky závodníků na dvousetkilometrové trati.

Psi mají v noci více zábavy, vylézá lesní zvěř

Zatímco pro mushery je noční jízda náročnější, psy si ji užívají. Ve tmě lépe vidí a občas jejich pozornost upoutá také to, co je skryté v lese mezi stromy. „Psi mají v noci rozhodně více zábavy, protože vylézá lesní zvěř,“ upozorňuje Andy Matsch ze Švýcarska.

„Pro nás je to náročnější na orientaci, ale pro psy je závod v noci naopak snazší. Je chladněji a lépe se jim běží. Ve tmě je pro ně navíc prostředí takové zajímavější, atraktivní. Myslí si, že za každým rohem je schované něco, co by je mohlo zajímat. Jízda v noci je vždy větší adrenalin a větší zážitek,“ doplňuje Roman Habásko z Podbořan, několikanásobný vítěz závodu, který na trať vyjíždí jako poslední.

Při stoupání na hřebeny projíždí musheři hustou mlhou. Chvílemi nevidí ani na přední psy. Na hřebenech navíc déšť se sněhem houstne a čelovka proto osvětluje hlavně padající vločky. „Psi jdou po stopě. Tam jde o orientaci, o spolupráci mushera a psa,“ vysvětluje Pavel Kučera.

„Zatím je to v paráda. Trénujeme v okolí Božího Daru, takže jsme na mlhy zvyklí,“ hodnotí trať po několika kilometrech u kontrolního stanoviště na šerlišském sedle Roman Habásko.

Podmínky si pochvalují i bikeři, kteří na trať vyrazili na fat-bicích, tedy kolech s tlustými pneumatikami. I těm přišel na kontrolním stanovišti vhod doušek rumu, který tu pořadatelé závodníkům podávají na zahřátí z erární lahve. Teploměr v autě ukazuje minus tři stupně. To je na noční závod na sněhu poměrně dost.

Maximální počet psů ve spřežení je dvanáct

„Stejně mi už mrznou prsty. Alespoň že nefouká,“ utrousí jeden z pořadatelů, který zaznamenává průjezdy kontrolním stanovištěm pod Šerlichem.

Pořadatelům Šediváčkova longu letos zatím počasí přeje. Před závodem v horách napadl dostatek sněhu. I předpověď na další dny ukazuje teploty mírně pod nulou.

Do kategorií psích spřežení na tratích dlouhých 200 a 300 kilometrů se letos přihlásilo 80 musherů. Další desítky závodníků jedou na lyžích nebo kolech tažených jedním či dvěma psy. Maximální počet psů ve spřežení je 12.

Ve středu závodníci absolvovali 60 a v delší distanci 70 kilometrů. Ve čtvrtek je na programu dvakrát 30 kilometrů s povinnou přestávkou a dojezdem za tmy. Musheři na prodloužené trati najedou o polovinu více.

Po pátečních padesáti kilometrech musejí všichni absolvovat bivak u Zámečku v Pádolí. Od něj pak v sobotu pojedou do cíle, kde by se měli čeští účastníci s voličskými průkazy zúčastnit druhého kola prezidentských voleb. Slavnostní vyhlášení je na programu v 15 hodin.