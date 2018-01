Švýcarský dirigent Kaspar Zehnder povede filharmoniky v Hradci Králové

Naposledy se hradeckému publiku představil jako současně dirigent i flétnista loni v březnu při koncertu, který v prestižním čase odvysílala stanice ČT art.

Dosavadní šéfdirigent Andreas Sebastian Weiser skončí v Hradci Králové v létě. Na přípravě 41. koncertní sezony se však bude podílet již nový šéf orchestru. Filharmoniky povede při zahajovacím koncertu sezony v září i při další významné události, kterou bude slavnostním říjnovém provedení Smetanovy Mé vlasti k stému výročí vzniku Československa.

Kaspar Zehnder v Česku působil již dříve. V letech 2005 až 2008 stál jako nástupce Jiřího Bělohlávka v čele Pražské komorní filharmonie. Mezi lety 2005 a 2012 byl hudebním ředitelem Centra Paula Klee v Bernu a od roku 2012 je šéfdirigentem Symfonického orchestru Biel Solothurn. Jako dirigent hostoval také u předních evropských těles. V Hradci Králové podepsal smlouvu na tři roky s opcí na jeden rok.

„Z našeho pohledu jde o nejperspektivnějšího a nejatraktivnějšího dirigenta, který by nám mohl pomoci rozvíjet náš potenciál,“ komentoval ředitel filharmonie Václav Derner volbu nového šéfdirigenta, který by měl orchestru ještě zvýraznit jeho umělecké renomé.

V hledáčku filharmoniků bylo pět jmen. Pro Kaspara Zehndera se nakonec Filharmonie rozhodla zejména proto, že jeho záběr je univerzální a přitom má podobně jako hradecký orchestr zvučné jméno v soudobé vážné hudbě.

„Pro těleso, které musí jeden týden hrát hudbu soudobou, další týden vážnou a třetí týden program pro děti, by nebyla výhra zvolit dirigenta specialistu, který by zúžil výběr tohoto orchestru. Je to dirigent švýcarský, v pravém slova smyslu evropský, ale se zkušeností i z našeho prostředí,“ zdůvodnil volbu člen správní rady Filharmonie, skladatel a publicista Lukáš Hurník.

Nový šéf orchestru chce navázat na práci svého předchůdce. V Hradci vidí ambice, potenciál i vážný zájem hráčů o zvyšování kvality tělesa.

„Je samozřejmě na čem pracovat, naštěstí. Chtěl bych přinést nadšení a partnerství při vzájemné komunikaci a dialogu. Hudba představuje velmi pozitivní energii, která nás určitým způsobem oslovuje a činí citlivějšími. Rozumí jí všichni, nezná jazykové, politické ani národnostní hranice,“ řekl Zehnder. Zdejší sál označil za jeden z nejkrásnějších v Evropě a přirovnal ho k výbornému vínu.

Do Hradce Králové chce přivést také zahraniční sólisty. Řada z nich již přislíbila, že s hradeckým orchestrem vystoupí. Jejich jména však zatím neoznámil.

„Velmi se těším na spolupráci s orchestrem. Už na samém počátku jsem zde pociťoval porozumění nejen v hudební, ale i v mezilidské oblasti,“ přiznal.