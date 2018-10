Červíček, nebo Bělobrádek. Lidé na Náchodsku vybírají nového senátora

Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin, hlasovat se může až do sobotních 14 hodin a to, kdo Lubomíra France vystřídá, bude jasné téhož dne odpoledne.



V prvním kole oba krajské zastupitele dělilo pouhých 58 hlasů. Pro Bělobrádka hlasovalo 11 714 voličů, pro Červíčka 11 656. Toto, i poslední senátní volby na Náchodsku v roce 2012 dokumentovaly, že výsledky prvního kola nic neznamenají.

Zatímco v prvním kole tehdy těsně vyhrála Soňa Marková (KSČM), ve druhém tehdejší hejtman Franc získal 61,82 procenta hlasů. Mimochodem, tehdy hlasovalo pouze 15 262 voličů, tedy jen kolem 15 procent.

Rozhodnou větší města jako Náchod, Jaroměř, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují nebo Hronov.

Důležitá může být také podpora kandidátů z prvního kola. Tři z nich se sice nevyjádřili, ale Petr Koleta (ANO), který skončil s nevelkým odstupem třetí, stojí za Martinem Červíčkem. Naopak Pavel Bělobrádek se může spoléhat na Náchod.

„Vážím si podpory Jana Birkeho, který vyhrál volby v Náchodě. Mám ale rovněž podporu starostů Jaroměře, Nového Města a jiných větších měst. Jsou to lidé, kteří mě znají,“ řekl Bělobrádek.

Rovněž Červíček cítí, že má podporu. „Celé dva roky, kdy jsem ve funkci vicehejtmana a vlastně i v době, kdy jsem v kraji působil v policejní uniformě, se při řešení konkrétních problémů setkávám se starosty a s dalšími představiteli měst. Ve většině případů mohu počítat s jejich podporou,“ uvedl brigádní generál ve výslužbě.

„Analyzoval jsem výsledky v deseti největších obcích a sídlech volebního obvodu a zjistil jsem, že Martin Červíček vyhrál v šesti a Pavel Bělobrádek ve čtyřech. Vítězství Martina Červíčka byla spíš těsnější, zatímco u Pavla Bělobrádka výraznější,“ poznamenal politolog Jiří Štefek.

O Senátu se často mluví jako o pojistce demokracie. Voliči by však patrně raději viděli výsledky. A oba kandidáti ubezpečují, že kraji budou užiteční.

„Chci řešit věci, které se týkají regionu. To je právě nejdůležitější poslání, které má mít kandidát na senátora. Před rokem jsem nešel do poslaneckých voleb a zůstal jsem regionálním politikem. A to je právě má filozofie, jsem totiž přesvědčen, že krajské zájmy lze propojit daleko lépe a efektivněji s činností senátora než poslance. Soustředím se na propojení a využití své profesní praxe, abych co nejefektivnějši prosadil zájmy a řešení regionálních problémů v oblasti dopravy a bezpečnosti,“ prohlásil Červíček.

Bělobrádek zmínil i ekologická či zdravotnická témata a kromě jiného i dostupné bydlení.

„Pokud je senátor aktivní, samozřejmě je pro kraj užitečný. Člen Senátu má daleko menší okrsek než poslanci a může se na něj více soustředit, může navštěvovat starosty i těch nejmenších obcí, protože k nim má blízko,“ míní.

A co „povinná disciplína“ obou uchazečů, tedy zdůrazňování vlastních předností? Na výbornou.

„Mám větší zkušenost s řízením věcí kolem sebe. Poznal jsem fungování státu a vím, kde má stát Achillovu patu. Řídil jsem 50 tisíc lidí, měl jsem několikamiliardový rozpočet a odpovídal jsem za bezpečnost této země,“ tvrdí Červíček.

Navzdory velmi těsné porážce ho výsledek prvního kola potěšil. „Výsledek prvního kola senátních voleb mne utvrdil v tom, že moje dosavadní práce v regionu je důkazem, že své odhodlání myslím vážně. Má tedy smysl snažit se o ještě širší možnosti, jak ho mohu uplatnit ve prospěch veřejnosti,“ uvedl Červíček.

Rovněž Bělobrádek sází na svou zkušenost. „Byl jsem už potřetí zvolen do městského zastupitelstva, podruhé jsem v krajském, mám také zkušenosti z Poslanecké sněmovny, z vlády, mám i mezinárodní styky. V legislativě se nemusím nic učit, mám také kontakty. Dá se říct, že jsem lokální patriot s globálním přesahem. A právě mé zkušenosti a kontakty oceňují i starostové,“ je přesvědčen Bělobrádek.

Politolog Štefek pro druhé kolo předpovídá nízkou volební účast, nejspíš nepřekročí hranici 20 procent.

„Mírně favorizuji pana Červíčka. Bude ale rozhodovat každý hlas. Klíčové bude, kdo opanuje Náchod, Hronov a zda se podaří Martinu Červíčkovi snížit rozdíl v Jaroměři a v Červeném Kostelci,“ soudí Štefek.