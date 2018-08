Slovenský šerpa napsal historický milník, na vrchol Sněžky vynesl 165,5 kila

Pokořit sedmdesát let starý rekord a vystoupat na vrchol Sněžky od polského Slezského domu na počest horských nosičů. O to se v sobotu snažila trojice šerpů: Vladimir Hyžnay ze Slovenska, Zdeněk Pácha z Frýdku-Místku a Milan Marhan z Prahy.

Slovenský rodák, který se na cestu vydal po půl jedenácté dopoledne měl na svých zádech několik balíků vody o obsahu 0,75 litru s celkovou váhou 165,5 kilogramů. Touto zátěží tak pokořil rekord Roberta Hofera, který v roce 1948 vynesl na vrchol Sněžky 160 kilovou ocelovou rouru pro tamní meteorologickou stanici.



Na zhruba dvoukilometrovou cestu, která vede po jubilejní trase, se vydal ve velmi dobré, ale i skeptické náladě. „Tipoval jsem, že to půjdu čtyři hodiny a jsem tady daleko dříve,“ pyšní se po výstupu Hyžnay. Jeho cesta trvala přes dvě hodiny, i když ho na ní potkali nepříjemné překážky v podobě projíždějících aut nebo kamenité a strmé cesty.

Po prvních krocích se s terénem a převýšením teprve seznamoval, protože Krkonoše navštívil poprvé v životě. „Super cesta. Šel jsem na pohodu, neměl jsem žádnou krizi. Jen počasí mohlo být lepší, bylo trochu větší teplo. My vynašeči máme radši, když prší nebo je pod mrakem. Potřebujeme se chladit jako motor,“ směje se už v cíli. Při svém výšlapu se celou dobu soustředil na jediné: Vyjít to.

„Loni v říjnu jsem se snažil na Zámkovského chatu ve Vysokých Tatrách vynést 176 kilo, jenže čtyři sta metrů před cílem jsem musel 22 kilo ubrat. Takže jsem rád, že tady se mi to podařilo,“ říká s úlevou.

On sám tento rekord nepovažuje za důležitý. „Věnoval jsem to generacím šerpů, kteří vynášeli věci na Sněžku a těmto horám. Není to pro mě žádný rekord, ale úcta k těmto lidem,“ dodává extrémní vynašeč, který si svou krosnu na výstup vyráběl vlastníma rukama. To, jestli přidá i další extrémní výšlapy, zatím tají.

Nejšťastnější Čech

Společně s ním se na cestu vydal i Zdeněk Pácha, který si na svá bedra naložil 150 kilogramů. „Šel jsem to hodinu a patnáct minut. Šlo se překvapivě dobře, teď si dovedu představit, že bych nesl těch 165 kilo nebo klidně i víc,“ polemizuje nad možnou příští zátěží Pácha, který měl největší krizi v poslední zatáčce.

„Je to prudký švih, normálně jsem tam už začal omdlívat,“ komentuje již u Poštovny. Podle něj nebyl jeho začátek podle představ, ale nakonec to rozešel. „Dalo by se s tím možná i trošku popoběhnout,“ říká s úsměvem a lehkou ironií.



„Jsem spokojený, že jsem to zvládl a ušel v takovém čase. Když jsem si ráno řekl, že si mám na záda naložit 150 kilo, tak jsem si říkal, že si dám maximálně 130,“ vzpomíná na start a přitom se označuje za nejšťastnějšího Čecha.

Ke dvojici se připojil i Milan Marhan, který měl na zádech 80 kilogramů. Ten svůj výšlap zvládl za zhruba 40 minut.