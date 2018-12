Až Poláci dokončí silnici k hranici, začne stavba D11. Obce se bojí kolon

Poláci do tří let postaví zbývající část S3 mezi Kamiennou Górou a Lubawkou. Navazující trutnovský úsek D11 začne v té době teprve vznikat.

V ten moment se na hranicích vytvoří dopravní zátka a na Trutnovsko se denně povalí až trojnásobný počet aut. V roce 2023 bude celý jižní úsek S3 z Legnice do Lubawky kompletně hotov. Že by se stavby na obou stranách hranice ještě mohly sladit tak, aby byly dokončeny stejně, je spíše jen zbožným přáním.

Zatímco v Čechách stavba dálnice D11 nabírá skluz a administrativní příprava se neúměrně protahuje, Poláci postupují strojovým tempem tak, jak si naplánovali.

Před lety slíbili, že na podzim přivedou S trojku do města Bolków zhruba 30 kilometrů od hranic s Českou republikou, a v říjnu úsek mezi Legnicí a Bolkówem také zkolaudovali.

Další kilometry rychlostní silnice vyrostou co nevidět. Poláci totiž smlouvu s dodavatelskou firmou na stavbu druhé části 67 kilometrů dlouhého úseku, tedy z Bolkówa přes město Kamienna Góra do Lubawky, již podepsali.

Podle tempa, jakým silnice v Dolnoslezském vojvodství vzniká, není důvod pochybovat, že by Polsko svým slibům nedostálo.

„Plánované dokončení úseku z Kamienné Góry do Lubawky je v roce 2021, horní úsek z Bolkówa do Kamienné Góry bude hotový v roce 2023,“ potvrdila Ewa Włodarz, zástupkyně Generálního ředitelství silnic a dálnic Wrocław. Rychlostní silnice S3 v Dolnoslezském vojvodství dosáhne 136 kilometrů.

Podle původních plánů 22 kilometrů dlouhá část D11 z Trutnova k polským hranicím se měla začít stavět v příštím roce, aby ji stavaři stihli dokončit současně s navazujícím úsekem S3.

„Rádi bychom začali v roce 2021. Předpokládáme, že doba výstavby bude dva až tři roky, záleží, jak bude stavba technologicky složitá. To znamená, že s dokončením počítáme v roce 2023 nebo 2024,“ sdělil šéf Generálního ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa na začátku října, když v Hradci Králové zahajoval stavbu dálnice do Smiřic.

Už v dubnu začala archeologickým průzkumem stavba D11 ze Smiřic do Jaroměře. Obě části dálnice, které vyjdou na čtyři miliardy korun, chce stát zprovoznit v polovině roku 2022.

Špuntu na hranici se obávají v obcích na trase

Pro okresní město, ale i další obce, kterými prochází silnice I/16 z Královce, by dostavění polského úseku znamenalo výrazné zvýšení dopravy. Zejména po roce 2023, kdy bude dokončena celá část S3 z Bolkówa do Lubawky.

„Pokud se nepodaří sladit termíny českého a polského připojení, zaděláváme si na velké problémy. Tam, kde skončí dálnice, se vytvoří dopravní špunt. Je potřeba dělat všechno pro to, aby se tento úsek propojil s dálnicí z české strany. Současná silnice směrem na Trutnov není dostatečně kapacitní,“ upozornil trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS).

Podle dopravního modelu, který nechalo zpracovat ministerstvo dopravy, by počet osobních automobilů na hraničním přechodu v roce 2022 stoupl z dnešních 1 300 na 4 000 vozidel denně. Model vychází ze scénáře dostavění S3 až do Lubawky při současné absenci dálnice D11 z Trutnova do Královce.

Pozitivní zprávou je, že ministerstvo ani za této situace nepustí přes hranici kamiony nad devět tun a že plánuje také opravu silnice do Trutnova.

„Současné dopravní omezení na hraničním přechodu Královec – Lubawka pro nákladní vozidla by mělo být zachováno. Předpokládáme také, že před okamžikem zprovoznění polské S3 bude silnice I/16 zásadněji opravena tak, aby v celé délce lépe zvládla navýšenou dopravní zátěž osobních automobilů a aby mohla lépe sloužit obsluze staveniště D11,“ odpověděl ministr dopravy Dan Ťok (nestraník za ANO) na interpelaci trutnovského poslance Martina Jiránka (Piráti).

Adamec: Stát se chová těžkopádně

Pokračování dálnice z Jaroměře přes Trutnov do Královce je stále ve stadiu příprav, i zde se úředníci musejí vypořádat s odvoláním ekologického spolku Děti země, který před časem napadl stavební povolení pokračování D11 z Hradce Králové do Předměřic. Rozklad stáhl letos v srpnu a tím stavbu odblokoval.

Minulý týden se v Trutnově uskutečnila první jednání s vlastníky nemovitostí, které leží na trase plánované dálnice.

Podle starosty a poslance Ivana Adamce nejsou v současné době problémem peníze, ale úřady.

„Jako město jsme vyčlenili úřednici na stavebním úřadě, aby zpracovávala pouze podklady k žádosti o územní rozhodnutí pro dálnici. Protože ale nemá všechny podklady od Ředitelství silnic a dálnic, nemůže ji podat. Stát se chová těžkopádně, legislativa je velmi nepružná a odpůrci dálnice dnes mohou přípravy donekonečna zdržovat,“ sdělil Adamec.