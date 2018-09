Za totality udělali prkno z bruslí, teď budou „skejťáci“ jezdit v kině

V kině vznikne improvizované hřiště. Večerní promítání od 20:30 doprovodí už o dvě hodiny dříve výstava k historii hradeckého skateboardingu. U jeho zrodu stála na začátku 80. let parta kluků, kterým tehdy bylo sotva deset let.

„V nějakém nabídkovém časopisu - myslím, že to byl Neckermann - jsme zaregistrovali první skateboardy. Hrozně se nám to zalíbilo,“ říká dnes sedmačtyřicetiletý Bohdan Samek, jedna z ikon zdejší skateboardové komunity.

V období normalizace se u nás prkno samozřejmě nedalo sehnat, dekadentní zábava importovaná ze Západu v socialismu neměla své místo. Hoši si proto začali vyrábět „fošny“ doma na koleně.

„Doma jsme tehdy měli kolečkové brusle na řemínky. Rozřezali jsme je, sehnali další součástky a udělali z nich skateboard,“ vzpomíná Samek.

Jezdili na nich hlavně z kopce. Skateboardy to byly krátké, úzké a nestabilní. Taky prý moc nezatáčely, ale ovládat se s jistými potížemi daly.

„Na triky to ještě tehdy nebylo, snažili jsme se jezdit slalom. Jezdili jsme například v podchodu u tehdy nově budované Hradubické. Dál jsme se scházeli na plácku u stadionu v Malšovicích. Bylo to všechno takové spontánní,“ vypráví Samek, který jezdí dodnes.

K slušnému prknu se dalo dostat jen přes známé v zahraničí. Když už se originální prkno objevilo, mladí hradečtí skejťáci se ho snažili okopírovat. Čas plynul, první skejťáci se dostali do puberty, základna se rozšiřovala a z party jedinců se stala komunita desítek lidí.

Teenageři se nepřekvapivě dostávali do menších střetů se zákonem, občas kradli, aby si mohli postavit lepší překážky na triky. „Brali jsme to tak, že je to vlastně ze společného majetku,“ usmívá se Samek.

Na Ulrichově náměstí pořádali každoročně závody

Přišla marihuana, z magnetofonů zněl punk a hardcore, v 90. letech přibyl hip hop. Kdo tehdy neznal alba amerických legend Beastie Boys nebo Public Enemy, jako by nežil. Prkno se rok od roku zlepšovalo, konečně mělo slušná kolečka, aby trochu jelo. Mládež se učila první pořádné triky a skoky.

„Stavěli jsme si rampy, první byla v Kaštance. Jedna z prvních překážek, které říkáme funbox, vznikla u prádelny u Hučáku,“ upozorňuje skateboardista.

Jedním z milníků „skejtování“ v Hradci Králové bylo podzimní mistrovství republiky v roce 1989 na zimním stadionu. Závody podle pamětníků výrazně přispěly k popularizaci sportu, který začal být pro mladé velmi sexy.

Řada českých závodníků už tehdy dosahovala skvělých výsledků. Snad každý zná zdejšího rodáka Martina Černíka, později veleúspěšného snowboardistu, tituly z ciziny v té době vozil ze slalomových závodů další Hradečák Josef Štefka.

„V 90. letech se k nám konečně dostal pořádný materiál. V roce 1990 jsme s partou uspořádali legendární cestu pronajatým autobusem do Francie na světový pohár, což nás pro další roky nesmírně inspirovalo,“ vypráví Samek.

Od roku 1994 na hradeckém Ulrichově náměstí pořádali každoročně závody. Atmosféra byla tehdy pro rozvoj místního skateboardového klubu konečně nakloněna. Ne vždy však panovala mezi mladými Hradečáky idyla, „skejťáci“ se čas od času dostávali do konfliktů s místními skinheady. Asi k nejostřejší potyčce došlo v roce 1997, kdy se na Biřičce po závodech konala velká skate party.

„Pamatuju si, že tam vystupoval například legendární DJ Tráva. Skinheadi nás napadli, ale protože nás bylo asi dvě stě, dostali hrozně nařezáno,“ vzpomíná Samek.

Přestože počet skejťáků rostl, bez pořádného skateparku by komunita jen těžko vzkvétala. A byla to opět stejná parta okolo Samka, jeho bratra či Martina Černíka a Míly Horáka, která se na konci „devadesátek“ za své pustila do budování prvního hradeckého skateparku v Šimkových sadech. Zdejší aréna je centrem skateboardingu dodnes. Ondřej „Bery“ Bernkraut zde provozuje skateboardovou školu, tradice pokračuje.

Do kina přijeďte na prkně

Dokument King Skate režiséra Šimona Šafránka pojednává o historii československého skateboardingu. Provází ho nabitá kampaň, ke které se připojilo i hradecké kino.

Na skateboardu se bude jezdit přímo v jeho prostorách, kam pořadatelé akce umístí řadu překážek. Film doprovodí i výstava fotek, plakátů, skateboardů dalších artefaktů pojících se k začátkům skateboardingu v Hradci.

Nejstarší datované materiály jsou z roku 1983. Výstava v kině potrvá do 30. září.

„Na premiéru přijali pozvání jezdci, kteří město reprezentovali na mistrovstvích u nás i ve světě, včetně Josefa Štefky, držitele československého rekordu ve slalomu na prkně. Na skateboardové disciplíny dohlédne správce skateparku Ondřej Bernkraut,“ uvedla Ilona Machová z Bia Central.

Premiéra filmu King Skate ve velkém sále bude ve 20:30 hodin a uvede ji sám režisér (více o filmu čtěte v recenzi King Skate je bezstarostná jízda).