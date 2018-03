Vlekaři ve Špindlu žádají o souhlas k propojení Medvědína a Svatého Petra

Areály mají propojit dvě nové lanovky a čtyři sjezdové tratě, které budou ústit na terminálu v místech parkoviště P1 u Labské přehrady. Díky tomu dosáhne délka sjezdových tratí v areálu 40 kilometrů oproti současným 25 kilometrům.



„Po propojení Svatého Petra a Medvědína nebude mít Špindl v Čechách žádnou konkurenci. Některá střediska sice nabízejí spoustu sjezdovek, ale jedná se o několik spojených areálů, které od sebe leží i několik kilometrů, takže jsou nutné delší přesuny auty, skibusy a podobně,“ řekl již dříve pro J&T noviny ředitel Skiareálu Čeněk Jílek v narážce na nedaleký SkiResort Černá hora-Pec, který sice nabízí 44 kilometrů sjezdovek, avšak na třech místech.

S propojením areálů se počítalo ještě předtím, než Skiareál v roce 2012 získala do 20letého pronájmu od sportovních svazů společnost Melida, za níž stojí právě skupina J&T. Ta původně plánovala stavět v roce 2016 (o plánech na nové lanovky jsme psali zde). Jenže klíčovou změnu územního plánu Špindlerova Mlýna se podařilo prosadit teprve předloni. Termín prvních prací se tak posunul na letošek.

V tomto roce chtějí podle dokumentace EIA vlekaři začít s přípravnými pracemi, samotné stavební práce mají odstartovat v květnu 2019 a v listopadu mají být hotové lanovky, přilehlé sjezdovky a zasněžování. V roce 2020 se pak mají dokončovat ostatní stavební objekty a propojovací cesty. Celý projekt s parkovacím domem a dalšími službami se odhaduje až na jednu miliardu korun.

Sjezdovky vyústí na střeše terminálu

Centrem propojení areálů bude parkovací terminál pro 226 aut, na jehož střeše budou dolní stanice lanovek. Terminál bude postaven na současném parkovišti P1 u přehrady Labská u vjezdu do města.

Desetimístná kabinová lanovka schopná přepravit 1750 lidí za hodinu by z něj měla směřovat zhruba do poloviny sjezdovek na medvědínském kopci. Na opačnou stranu do areálu Svatý Petr k horní stanici stávající lanovky Hromovka má vést šestisedačková lanovka, která dokáže za hodinu přepravit 2400 lidí za hodinu. Každá lanovka by měla měřit asi 1,5 kilometru. Současně vzniknou nové sjezdovky, po nichž se lyžaři dostanou na střechu terminálu.

Zákres nových sjezdovek a propojení (oranžovou) a lanovek (červenou) v okolí Špindlerova Mlýna.

Některé nynější sjezdovky a lesní cesty se také mají rozšířit. Do lyžařského propojení by tak měl být rozšířenými lesními cestami zahrnut i dosud samostatný areál u lanovky Labská. Pro nové sjezdovky, lanovky a rozšíření sjezdovek by mělo být zabráno asi 27 hektarů lesa. Součástí projektu je také vybudování nového zasněžování a čerpací stanice vody z přehrady Labská.

Pokud nyní chtějí lyžaři ve Špindlerově Mlýně vyzkoušet oba areály Svatý Petr a Medvědín, musí mezi nimi cestovat skibusy nebo auty. „Propojení (areálů) přes nový terminál výrazným způsobem ovlivní dopravu celého střediska, rozšíří nabídku lyžařských ploch a lyžařsky komfortně propojí všechny lokality, čímž výrazně zkvalitní poskytované služby a zvýší komfort návštěvníků,“ uvedli tvůrci dokumentace EIA. Díky rozšířeným sjezdovkám předpokládají i zvýšení bezpečnosti při lyžování.