Škody po srpnové vichřici na Trutnovsku jsou dvojnásobné, až 50 milionů

Po necelých dvou měsících od pohromy už lesníci vědí, že na 250 hektarech šlo k zemi sto tisíc kubíků dřeva, tedy dokonce dvakrát víc, než původně odhadovali (původní zprávu čtěte zde).



Zkáza je dobře vidět na leteckých snímcích, které krátce po bouři pořídili členové Amatérské meteorologické společnosti. Škodu tvoří rozdíl mezi ziskem za dřevo vytěžené a prodané za normálních podmínek a mezi částkou, za kterou se prodá dřevo z polomu.

„Rozdíl činí 50 milionů, což bývá naše běžná tržba za pět až šest let. Bereme to jako nepředstavitelnou ztrátu,“ říká vedoucí Městských lesů Jaroměř Jaroslav Němec.



Peníze budou v rozpočtu citelně chybět, protože s nimi lesníci počítali. „Rozhodující bude, zda dostaneme dotaci na pěstební činnost. To by nás mohlo zachránit. Pokud bychom obnovu lesa museli platit jen z našich zdrojů, na další věci už nezbude. To bychom živořili,“ poznamenal Němec.

Lesníci by proto rádi dosáhli na peníze z fondu rozvoje venkova. „Ten počítá na kalamitní stavy se stoprocentní dotací. Díky nim by byla naše situace celkem zachráněna. Děláme maximum, aby se nám povedlo peníze získat, už k tomu vznikají první podklady,“ říká vedoucí lesník.

Mezitím stále pokračují práce, správcům se už povedlo nasmlouvat odbyt popadaného dříví.

„V lese pracuje pět harvestorů, víceoperačních strojů na těžbu, denně zpracováváme 800 až tisíc kubíků dřeva,“ uvedl Němec. Z polomu sice v září vytěžili jen 10 procent popadaného dříví, ale dál už by to prý mělo jít rychleji.

Nechoďte sem na houby, varují lesníci

Do míst, kde řádil vichr, je stále zakázán vstup. Hrozí nebezpečí, že na chodce spadnou větve. „Cesty jsou průchodné, stále však kolem zůstávají stromy s nalomenými větvemi, které mohou kdykoliv spadnout,“ varuje Němec.

Zákaz má platit do půlky listopadu, už teď však lesníci avizují, že zažádají o jeho prodloužení na další měsíce.

„Lidé zákaz respektují, přesto se našlo pár šílenců, kteří tam vlezli. Ono se to nezdá, ale když na vás spadne z patnácti metrů větev, byť o průměru pár centimetrů, rozbije vám lebku jako nic. My nechceme zakazovat chodit na houby, ale nebezpečí je tu opravdu obrovské,“ zdůrazňuje Němec.

Do lesa platí zákaz vstupu, kvůli padajícím větvím a stromům.

Pohroma vyvolala obavy, že se v lese rozmnoží kůrovec. Hrozba se naštěstí nepotvrdila. „Minimálně do příštího roku bude klid. Teď už je chladno a i kdyby se na pár dní ještě oteplilo, už to nebude mít vliv. Navíc v našem lese kůrovec moc není. Znovu to budeme řešit na jaře,“ říká Němec.

V tu dobu se odklizené plochy začnou znovu zalesňovat. Bouřka napáchala škody i v obcích. V Libňatově vichřice poničila několik střech, v Brzicích to odnesly nové sloupy nízkého napětí a obecní lesy. Libňatov svolal po derechu brigádu, odklízely se větve, které napadaly na silnice a veřejná prostranství. Škody mají i soukromníci, především v okolních lesích.

Podívejte se na zničený les na videu z letadla:

VIDEO: Rozsáhlý polom po silné víkendové bouřce na Trutnovsku