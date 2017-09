Lyžaři opravili můstek K40 s umělým povrchem, žáci už skáčou rekordy

Skokani v žákovských kategoriích znovu trénují i závodí na největším ze skokanských můstků s umělým povrchem v Machově. Ačkoli se Borský klub lyžařů roky pokoušel získat dotaci od státu, neuspěl. Nakonec z velkorysých plánů na nový povrch největšího můstku na Hůrce místní slevili a u Královéhradeckého kraje uspěli.

Aby vůbec měli na čem skákat, obstarali si umělou hmotu z druhé ruky z Rakouska. Podobně si už před čtyřmi lety vybavili menší můstky hmotou z bavorského Breitenbergu, kam jezdívají na soustředění.

„Ministerstvo školství neplní svou činnost, kterou by mělo plnit, a vypadá to, že nikomu nahoře to nevadí. Jinak si nejde vysvětlit, že pro získání investice bychom potřebovali třicet procent vlastních prostředků. Jak si také vysvětlit, že dosud ministerstvo neposlalo na kluby pro rok 2017 ani korunu?“ poznamenal při otevření můstku předseda Borského klubu lyžařů a trenér severské kombinace Stanislav Jirásek.

Na obnovu můstku přispěl kraj a broumovská společnost Hobra Školník. Kraj tam za poslední čtyři roky poslal asi 400 tisíc korun. Skokani ještě uvažují, že by do areálu pořídili lepší schody, dosud totiž děti vystupují k nájezdové věži po schodech vydlabaných do hlíny.

„Myslím, že areál by si zasloužil postupně větší částku, doufejme, že tomu budou zastupitelé nakloněni. A to i proto, že severská kombinace a skoky se v budoucnu vrátí na olympiády dětí a mládeže. Pro kraj je to významný projekt,“ řekl Tomáš Záviský ze školského odboru krajského úřadu, kde má na starosti sport, volnočasové aktivity a dětské olympiády.

Z původního dorosteneckého můstku s kritickým bodem 34 metrů, který vznikl už roku 1981, je teď můstek až pro čtyřicetimetrové skoky. Poslední roky se na něm dalo skákat jen v zimě, protože umělá hmota dožila, prořídla a byla poškozená UV zářením.

„Na dotaci z ministerstva školství jsme čekali sedm let, ale nikdy to neprošlo. Rozhodli jsme se to uskutečnit sami, a tak jsme v rakouském Eisenerzu sehnali starší umělou hmotu. Nejprve jsme to platili ze svého, ale pak jsme požádali kraj o příspěvek. Pokud bychom použili nový materiál a keramickou nájezdovou stopu, vyšel by můstek na 3 až 3,5 milionu korun. My jsme to zvládli za 400 tisíc, nájezdovou stopu máme v nerezu. Myslím, že to vykoná stejnou službu,“ uvedl předseda klubu Jirásek.

Čtyřicetimetrovou hranici zvládli už při exhibici

Staronový můstek se otevřel poprvé při exhibičním závodu na začátku září. Utkali se tam chlapci a jedno děvče ve dvou žákovských kategoriích. Kromě Machovských se zúčastnily i týmy z Harrachova a Lomnice nad Popelkou.

Diváci aplaudovali jednomu z nejlepších současných skokanů harrachovskému Jiřímu Konvalinkovi, který doskočil na čtyřicet metrů. Rekord můstku se pak povedl i místnímu Lukáši Doležalovi.

Klub by potřeboval vybavit zázemí areálu, chybí toalety, šatna i schody k věži.

V neděli se tam konal Borský pohár žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci a letní Český pohár Hop Cup. Místní sportovci vyhráli dvě zlata v severské kombinaci.

V posledních čtyřech měsících pracovala na staronovém můstku firma a také několik dobrovolníků. Šéf machovských lyžařů za pomoc děkoval na dálku svému kamarádu skokanovi Ernstu Vettorimu z rakouského svazu lyžařů, bez nějž by se oprava neuskutečnila.

Někdejší reprezentant ve skoku Jakub Jiroutek přál malému klubu, aby se mu povedlo vychovat dalšího úspěšného skokana, jakým byl Tomáš Plný, který v roce 1999 dosáhl 19. místa ve světovém poháru v Harrachově.

Na Hůrce se nyní skáče na můstcích K40, K19, K13 a K4. Letos se zdejším závodníkům dařilo.

„Letošní sezona byla sezonou snů. Jenda John vyhrál čtyři závody Českého poháru z pěti, Lukáš Doležal měl několik úspěšných umístění a skončil v Českém poháru na třetím místě. Pak přišel konec zimy s mistrovstvím republiky v Harrachově, ale tam Jendovi nesedl běh. Lukáš se stal mistrem republiky a Jenda vicemistrem v kategorii dětí narozených v letech 2005 a 2006,“ pochlubil se Jirásek.