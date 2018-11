Školní statek zmodernizovali. Učebna s notebooky je hned vedle kravína

Na statku je živo, sedm desítek krav vypadá spokojeně, několik studentů jim dává žrádlo a zametá.

„Kydáme kravám, dáváme jim jídlo. Učitel nám ukazuje, jak to chodí v praxi. Jak máme krávy uvazovat nebo co dělat, když jim chceme změřit teplotu,“ popisuje sedmnáctiletá Viktorie Švarzová z třetího ročníku oboru agropodnikání.

S několika spolužáky mají tento týden možnost pracovat v nově zmodernizované části školního statku v Hořicích.

Kolaudace a oficiální otevření vylepšených budov se sice připravují až po Novém roce, někteří studenti se však do nich dostanou už nyní. Budou z nich farmáři, chovatelé, pěstitelé, agropodnikatelé i zemědělští technici.

Na statku chovají kromě krav i koně a drůbež, studenti se podílejí na senosečích. Nechybí moderní dojírna a učebna s notebooky, která je hned vedle kravína, aby to mladí zemědělci měli ke zvířatům co nejblíž.

Škola se snaží dát farmu do pořádku budovu po budově. Těch starých a už nevyhovujících, do kterých budou muset investovat další miliony, je tu stále dost.

„Je to tu opravdu lepší, než bývalo. Jak je to více otevřené, i v kravíně je lepší vzduch. Krávy už nejsou uvázané, mají lepší přístup k žrádlu a mohou se projít,“ vysvětluje studentka Viktorie, která chce jít po maturitě na vysokou školu studovat obor rostlinná výroba.

Někteří studenti už na novém statku pracovali. Ještě než sem zvířata poslali, připravovali jim podestýlku a dělali vše pro to, aby se tu cítila co nejlépe. Na první pohled je zřejmé, že se to povedlo. Krávy tu mají dost prostoru a nezdá se, že by jim něco chybělo.

„K zemědělství mám blízko, doma také chováme zvířata. Výběr oboru byl proto pro mě jasnou volbou,“ říká osmnáctiletá studentka Romanka Zelinková, která se do práce na statku tento týden zapojila také.

„I já mám k zvířatům blízko, proto jsem tady, líbí se mi tu,“ přidává se spolužačka Anna Součková.

Chci ve studentech vzbudit nadšení, říká učitel

Staré stáje na statku byly podle ředitele školy Stanislava Neumana už takovým skanzenem. „U nás se naučí to, co musejí umět, až půjdou do praxe. Konečně tu máme nové technologie, které už jsou všude v zemědělských podnicích. Sice u nás nezískají zkušenosti, které mají pracovníci zemědělských podniků po mnohaleté praxi, ale budou připraveni se vše rychle naučit,“ říká ředitel.

Nový kravín si pochvaluje i zdejší učitel odborných předmětů Jaroslav Lelek. „Je postavený hlavně proto, abychom studenty učili dojení, aby se setkali s úplně novou technologií. Musí tu se zvířaty manipulovat, nahnat na dojírnu, kde je podojí, a pak vrátit zpět. Funguje tu nový systém krmení, jezdí tu krmný vůz,“ popsal pedagog.

Studenti se naučí mezi zvířaty chodit, neplašit je, odchytit je na veterinární zákroky. „Důležité je také pohodlí zvířat. V nových podmínkách by měly krávy lépe prospívat. Díky všem vylepšením bude potřeba méně zaměstnanců, ubude práce,“ podotýká učitel Lelek.

Ve studentech se snaží vzbudit nadšení. „Na zemědělku se často hlásí i mladí, kteří se zprvu zvířat bojí. Ale i u nich se dá probudit nadšení. Brzy zjistí, že nemusejí mít obavy, ani když manipulují s velkou krávou. K zvířeti musíte mít respekt, ale ne přehnaný strach,“ podotkl Lelek.

Se zootechnikem se studenti naučí, jak pracovat s čipem, který má každá kráva na sobě připevněn. Čip sleduje zdravotní stav zvířete, teplotu, tep i dojivost. Všechny tyto informace jdou do počítačů a studenti s nimi budou pracovat a vyhodnocovat je ve vedlejší učebně.

Jednou by mohli vyrábět i tvaroh či sýry

Ke statku patří 270 hektarů polí. Do budoucna by škola chtěla zřídit zpracovnu mléka. Na hořickém statku by tak brzy mohly být k dostání jogurty, tvarohy, sýry.

Prozatím to je tak, že co školní farma vyprodukuje, to prodá a peníze škola investuje zpět do chodu farmy. Zatím jsou to však spíš jen „drobné“, které se sice hodí, ale provoz zdaleka nezaplatí.

O absolventy zemědělských škol je obrovský zájem, poptávka po odbornících je v zemědělství stejně velká jako ve strojírenství a v dalších technických odvětvích. Poptávka zdaleka převyšuje nabídku. Není výjimkou, že se některé podniky se studenty domlouvají už ve škole, aby k nim šli pracovat.

„Na absolventy zemědělských oborů se dnes stojí doslova fronty,“ upozorňuje ředitel Neuman.

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice nyní začíná jednat se Střední veterinární školou v Hradci Králové, aby na školní farmě mohli konat praxi také budoucí veterináři.