Kraj schválil převzetí Škroupova domu, opravy ruiny začnou do dvou let

Po zastupitelích Osic schválilo v pondělí bezplatný převod budovy na kraj i vedení hejtmanství. Královéhradecký kraj 90 let starou budovu opraví a provozovat ji pak bude Muzeum východních Čech. Opravený kulturní dům bude sloužit především Osicím a okolním obcím.



Víceúčelová budova je pojmenovaná po nejslavnějším osickém rodákovi a autorovi hudby k české hymně Františku Škroupovi.

„Budova je opuštěná minimálně 25 let. Naposledy tam byla pošta, před ní knihovna. Teď je ve špatném stavu, instalace jsou přežité, opadané omítky. Ale na druhou stranu je stavba suchá díky slušné střeše a tomu, že jsme budovu odizolovali odspodu. Budova se ale nedá používat,“ říká osický starosta Stanislav Bydžovský (nezávislý).

Opravu z krajských peněz vesnice s necelými 500 obyvateli vítá. Obec se podle starosty Bydžovského musela od devadesátých let soustředit na záchranu školy a rozvoj infrastruktury a na větší údržbu Škroupova domu peníze nebyly. Převod na kraj schválili na začátku prázdnin zastupitelé. Součástí smlouvy o bezplatném převodu budou také pojistky - kraj nesmí budovu dál prodat, musí Osicím umožnit její užívání a opravu má zahájit nejpozději do pěti let.

Převzetí budovy schválila rada Královéhradeckého kraje a v září musí ještě vše stvrdit krajské zastupitelstvo. Samotné práce by pak mohly začít do dvou let, věří radní Královéhradeckého kraje pro majetek a investice Václav Řehoř (ODS): „Letos chceme stihnout převod. Následovat bude projekt a rekonstrukce. Pokud půjde všechno dobře, tak by stavební práce mohly začít v roce 2020. Odhad nákladů zatím máme velmi hrubý. V tuto chvíli počítáme, že to bude stát 20 milionů korun.“

V úvahu připadá amatérské divadlo

Opravený Škroupův dům bude spravovat Muzeum východních Čech. Už teď je jasné, že by se do sálu měl vrátit společenský život. Další využití budovy se podle ředitele muzea Petra Grulicha zatím hledá:

„Čekáme na konečné rozhodnutí o rekonstrukci a pak se do toho dáme. Zatím jednáme o spolupráci s centrem podpory uměleckých aktivit Impuls. V úvahu pak připadá třeba amatérské divadlo. Je to jedna z možných variant využití. Ale je hodně brzy. Důležité je, jak bude využívat budovu obec. Ta avizuje, že by Škroupův dům využívala několik dní v roce a my na to pak musíme navázat.“

Škroupův dům obec postavila jako víceúčelovou budovu. Sál se desítky let používal na společenské akce, cvičili v ní žáci místní školy i sokolové. Právě po rekonstrukci by měl dům opět sloužit společenskému životu, říká osický starosta Bydžovský: „Máme představu, že by se tam konaly plesy, pouťové zábavy, může tam vystupovat divadlo, nějaký koncert. Naše představa je, že bychom budovu využili na pět šest akcí do roka.“

František Škroup se narodil v Osicích v roce 1801 místnímu učiteli. Jeho rodný dům už nestojí. Vesnice po něm ale pojmenovala základní školu, u ní připomíná skladatele pomník a na faře pak má autor české hymny pamětní síň. Tam jsou vystavené fotografie a písemnosti. „Fara patří biskupství, teď s ním jednáme o jejím nákupu. Je to ale zdlouhavé, tak nevím, jak to dopadne,“ dodává starosta.