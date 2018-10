Slon plný příběhů se vrátí, poutač u silnice bude mít vztyčený chobot

Místo u silnice mezi Trutnovem a Dvorem Králové nad Labem, kde do minulé středy stál plechový slon, podle všeho nezůstane dlouho prázdné. Skupina příznivců, která se rozhodla oblíbený poutač na louku u hlavního tahu do Krkonoš vrátit, už má za sebou několik jednání s úřady.

Nový slon by se mohl zrodit ještě v letošním roce, bude z nerezové oceli a oproti původnímu bude mít zdvižený chobot.

Ještě není úplně jasné, kde přesně bude stát. Ve hře je varianta, že vyroste na druhé straně vozovky. Návrat sochy na sociálních sítích a v internetové petici podpořily tisíce lidí.



„Máme za sebou jednání se Safari parkem Dvůr Králové i s Královéhradeckým krajem. Všichni se k našemu záměru staví kladně. Myslím, že se to podaří. Plánujeme slona udělat z nerezové oceli a vrátit ho, pokud to půjde, na stejné místo. Designově se chceme držet původní podoby, ale myslíme si, že by bylo vhodné, aby měl chobot nahoře, jako že troubí,“ sdělil Jiří Nývlt z Trutnova.

Zakladatelé iniciativy už zažádali o vznik spolku a v nejbližší době založí otevřený účet, veřejnost tak bude moci sochu podpořit. Organizační tým rozjel benefiční prodej samolepek s motivem slona na auta. Podle Jiřího Nývlta by se náklady měly vejít do sta tisíc korun.

„Začít stavět bychom chtěli do konce letošního roku. Rádi bychom, aby se na tom podílelo více firem z regionu, které nám nabídly pomoc,“ poznamenal.

Přebytek z otevřeného účtu rozdělí napůl mezi královédvorský safari park a Barevné domky Hajnice, které se starají o klienty s mentálním postižením. Klíčové bude zajistit, aby se nový slon nestal billboardem. Tedy, aby na něm nebyly žádné vzkazy a reklamní slogany jako v minulosti.

„Pokud by ho někdo natřel, což nemůžeme vyloučit, hrozí, že se ze sochy stane billboard a bude opět odstraněna. Pracujeme proto také s variantou, že od obce Hajnice koupíme pozemek na druhé straně vozovky a slona umístíme sem. V tomto úseku je navíc zhruba 200 metrů od místa, kde slon stával, projektována dálnice. Řešením by proto mohlo být dát slona ve větší verzi mezi tyto komunikace,“ vysvětlil Nývlt.

Zájem veřejnosti byl šokující

Na odstranění reklamního poutače, který u hlavního tahu na Krkonoše stál 48 let, minulý týden reagoval Nývlt založením facebookové skupiny. Události nabraly nečekanou dynamiku.

Po několika hodinách už skupina měla tisíce příznivců, vznikl tým a pod internetovou petici neuvěřitelným tempem přibývaly podpisy. V současnosti jich už je více než 3 200. „Když jsem to rozjel, byl jsem sám. Vytvořil jsem skupinu, zjišťoval majitele pozemku a tak dále. Už po hodině jsem nezvládal odepisovat a přijímat další členy. Byl to naprostý šok,“ neskrýval překvapení Nývlt.

Demontáž slona měla obrovskou odezvu. Raketovým tempem přibývaly vzkazy a nápady. Textař Jaroslav Kratěna ze Dvora Králové nad Labem složil o plechovém poutači báseň, lidé na Facebooku sdíleli kresby nebo fotografie slonů vyrobených z kaštanů.

Na místě, kde poutač se slonem stál, někdo umístil kříž s nápisem Slon R. I. P. a papírovou maketu chobotnatce. Nabralo to takové tempo, že zakladatelé iniciativy na sociálních sítích vyzvali příznivce ke zpomalení.

„Přestává se mi líbit, jak se ze slona začíná tvořit těžký byznys. Když jsme zakládali skupinu a petici, nebylo v plánu, že se z toho za týden vytvoří kšeft pro všechny tiskaře. Nelíbí se mi, jak se začínají dělat trička, hrníčky či polepy. Tím slona vážně nepodpoříte,“ vyzval podnikavce Jakub Leder, který s Nývltem stál u zrodu „záchranné“ akce.



Osmnáct žiraf, čtyři nosorožci a obří znak zoo

K odstranění plechového poutače vyzval dvorský safari park Státní pozemkový úřad. Důvodem byl zákon, který od loňského září zakazuje billboardy a reklamní poutače u dálnic a silnic první třídy.

„Sloní poutač musel být kompletně rozebrán, jeho stav bohužel neumožňoval jeho přemístění,“ uvedla mluvčí safari parku Andrea Jiroušová.

Podle některých hlasů ale nebylo nutné plastiku rozmontovat, protože to nebyl běžný reklamní billboard.

Slona z plechu vyrobil pro zoologickou zahradu v zimě 1970 výtvarník Luboš Zvičina se dvěma svářeči. Zhotovil i osmnáct žiraf, čtyři nosorožce a obří znak zoo. Žirafa dodnes stojí u frekventované silnice v Horkách u Staré Paky.

„Původně jsem slona dělal jako reklamní poutač pro tehdejšího ředitele zoo Josefa Vágnera. Musím říct, že jsem to dělal s láskou, uznával jsem Vágnera, který zoologickou zahradu proslavil. Víc jsem od toho nečekal, nenapadlo mě, že slon lidem tak přiroste k srdci,“ přiznal dvaaosmdesátiletý umělec.

Slon několikrát změnil podobu. Byly na něm plakáty s reklamou na zoo, lidé plastiku svévolně přetírali a psali na ni vzkazy.

Slon „slavil“ hokejový titul Pardubic, několik let sloužil jako reklama na trutnovský festival Cirk-UFF, naposledy na něm někdo uctil Václava Havla a Chartu 77.