Brigádník po pádu ze střechy zemřel, jeho matka bojuje sedm let o odškodné

Úraz se stal v červnu 2011 na statku v Sendražicích. Pozůstalá matka požaduje odškodnění od majitele statku, který byl objednatelem prací.

Podle spisu si objednatel prací vyžádal od truhláře dva lidi na opravu střechy hospodářského objektu. Truhlář na místo poslal také mladíka, který byl ve firmě na praxi. Ten pak propadl střechou na betonovou podlahu. Při pádu ze šesti metrů bez helmy a jištění utrpěl těžká zranění, jimž druhý den podlehl.

Objednatel prací tvrdil, že v ten den v areálu vůbec nebyl, s brigádníky nebyl dohodnutý na podmínkách, měli se teprve sejít a že tedy pracovní poměr nevznikl. Úkoly jim podle matčiny žaloby zadal syn objednatele prací.

Advokát statku v závěrečné řeči navrhl zamítnutí žaloby. Naopak advokát matky Vlastimil Marhan navrhl, aby soud žalobě vyhověl a potvrdil napadený rozsudek okresního soudu, který náhradu pozůstalé přiznal.

„Bylo prokázáno, že vznikl faktický pracovní poměr a že šlo o pracovní úraz. Žalovaný za tento úraz odpovídá v plné míře,“ řekl Marhan.

Podle znalce byl mladík pod vlivem marihuany

Svědek, který brigádu mladíkovi u svého známého zprostředkoval, soudu řekl, že v kritický den ráno nebyl mladík ve formě. „Přijel s kamarádem na dílnu a sotva stál, potácel se. Netajil se tím, že užíval konopí,“ řekl svědek, který s žalovaným podnikal.

Soudní znalec Viktor Voříšek potvrdil, že mladík byl pod vlivem omamných látek. „V krvi poškozeného byly nalezeny canabinoidy, což je průkaz k užití marihuany. Jsou to látky, které nemají v krvi co dělat, proto mohu učinit závěr, že byl pod vlivem a tato látka ovlivňovala mozek. Jak kvalitativně ovlivňovala jeho chování, jak se uživatel projevoval, na to ale nedovedu odpovědět,“ řekl znalec.

Matka poškozeného odmítla, že by syn byl v kritický den pod vlivem drog. Naopak obhajoba žalované strany tvrdí, že pokud byl pod vlivem návykové látky, mohl si úraz způsobit sám.

Krajský soud se případem zabývá počtvrté poté, co mu kauzu vrátil Nejvyšší soud. Nyní měl důkladněji objasnit, kdo brigádníky úkoloval a v jakém vztahu byl k objednateli prací, jenž je v soudním sporu žalovanou stranou. Zatímco hradecký okresní soud přiznal matce asi 263 tisíc korun plus úroky jako odškodnění, krajský soud žalobu opakovaně zamítl. Podmínkou Nejvyššího soudu bylo i to, aby případ řešil jiný senát.

Krajský soud nyní případ odročil. Rozsudek by měl vynést 25. dubna.