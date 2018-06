Lůžek pro seniory je málo. Kraj chce přidat tisíc míst v domovech

* Má z českých regionů vůbec nejstarší obyvatelstvo.

* Průměrnému obyvateli kraje je téměř 42 a tři čtvrtě roku.

* V současnosti žije v regionu 20,2 % lidí starších 65 let.

* Za osm let bude podíl seniorů na populaci regionu už čtvrtinový a v roce 2050 třetinový.

* Do roku 2050 se má víc než zdvojnásobit též počet lidí starších 80 let. Těch má v kraji žít téměř 43 tisíc, tedy 8,5 % populace.

(Zdroj: ČSÚ)