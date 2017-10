Sokol místo závodění lovil netopýry, Britové předvedli umělou vránu

Je krátce před jednou hodinou odpoledne a vrchní lovčí Zdeněk Havránek připravuje draka, kterého na laně o chvíli později vypouští na oblohu. Pár metrů pod drakem je zavěšené vábítko prvního soutěžícího. Jde o koženou rukavici, kterou má dravec chytit v co nejkratším čase.

„Drak je asi 260 metrů vysoko. Měří se čas, za který dravec překoná tuto výšku, a chytí kořist. Z toho se vypočítá stoupavost v metrech za sekundu a podle ní je pak pořadí,“ popisuje princip soutěže Zdeněk Havránek.

Na bývalém zemědělském letišti v Přepychách na Rychnovsku už je připraveno patnáct soutěžících a desítky dalších sokolníků, kteří se přišli na Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu podívat. To ještě netuší, že si na podívanou budou muset počkat. Hned první účastník, sokol stěhovavý, totiž místo za vábítkem vyráží za skupinou netopýrů, kteří poletují na obloze. Chvíli ho ještě můžeme pozorovat, ale pak se ztratí z dohledu.

„Časový limit je 15 minut, to už překonal. Teď čekáme, až si ho sokolník chytí, protože do té doby nemůže letět další pták. To může být až do večera a v tom případě jsme dolítali. Je to živé zvíře, s tím se nedá nic dělat,“ krčí rameny po hodině čekání Havránek. Podle tónu jeho hlasu lze poznat, že je smířený s tím, že stát se může v podstatě cokoliv. „Hlavní je, že se tady všichni sejdeme na takovém přátelském posezení,“ vysvětluje.

Robotická vrána slouží k výcviku dravců

Soutěž je určena jen pro sokolovité dravce, takže žádný orel ani káně harrisova tu v klecích nejsou vidět. Po několika dalších minutách však přichází dobrá zpráva. Sokol se vrátil a soutěž může pokračovat. Druhý účastník už se nenechá ničím rušit. Vábítko chytá v čase 5 minut a 2 vteřiny a soutěž pomalu nabírá spád. Hraje se o putovní pohár, ale hlavní je podle sokolníků prestiž.

Když se zrovna nesoutěží, upoutá pozornost účastníků jiné představení. Biolog a sokolník Nicholas Fox sem z Velké Británie přivezl své robotické vrány, jak zní v překladu jeho modely rocrow. Slouží k výcviku dravců na létající kořist, pro který sokolníci jinak používají draky, drony či balony. Jeho kolega Remy van Wijk jeden z nich nejprve ukazuje přihlížejícímu davu, pak odejde pár metrů do pole a vypouští ho do vzduchu.

„Jsou to modely ptáků udělané tak, aby byly co nejvěrohodnější. Jsou z EPP pěny a pohání je turbína ve spodní části. Model se ovládá pomocí klapek na hlavních křídlech. Používá se k nácviku lovu. Nemusíte tak používat živou kořist, takže nedecimujete divokou populaci nebo nemusíte kořist kupovat,“ popisuje sokolník Adam Vacek, který byl u Nicholase Foxe na stáži a překládá ostatním výklad do češtiny. Postupně se jim představí vrána, racek nebo umělý bažant.

Z davu se ozývá nadšené halekání

Spolu s modelem racka vzlétá k obloze také dravec, který nejprve kolem umělé kořisti krouží, pak nabírá výšku a nakonec ho střemhlavým letem posílá k zemi. V tu chvíli se z davu ozývá nadšené halekání.

„Začali jsme s tím před čtyřmi lety. Tento menší model máme asi tři měsíce. Čtyři dny v týdnu trénujeme naše dravce s umělou vránou a zbylé tři dny na divokých ptácích,“ popisuje pilot modelu a technik Remy van Wijk.

Sokolnické setkání v Opočně je podle organizátorů největší podobnou akcí na světě. Letos by mělo pod Orlické hory dorazit kromě českých sokolníků také 55 lovců ze zahraničí a další cizinci jsou v Opočně jako diváci. Přijeli třeba z Velké Británie, Pákistánu nebo ze Severní Ameriky.

Slavnostní zahájení je na programu ve čtvrtek v 9:30 hodin na nádvoří opočenského zámku. Pak se 13 skupin sokolníků rozjede do honiteb po celém kraji. „Protože je letos více dravců, máme i více loveckých skupin. Nejvzdálenější revíry jsou asi Břehy na Pardubicku, Mžany na Jičínsku či Choustníkovo Hradiště na Trutnovsku,“ vyjmenovává Zdeněk Havránek.

Sokolníci budou do honiteb vyrážet od čtvrtka do soboty. Veřejnosti se kromě slavnostních nástupů představí také při večerních výřadech, které se na nádvoří zámku konají každý den v 19 hodin. Ukázky lovu pro veřejnost jsou na programu v sobotu v 10 hodin na Vodětínském kopci směrem na Mokré. Jubilejní 50. ročník setkání zpestří také čtvrteční koncert lovecké hudby v mariánském kostelíku nebo výstava v Kodymově národním domě v Opočně.