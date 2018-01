Sokolskou boudu v Janských Lázních nahradí restaurace s pivovarem

Objekt ponese stejné jméno jako nynější Sokolská bouda. Za projektem stojí pražský developer Martin Kulík, který na záměru spolupracuje s miliardářem Tomášem Němcem a také s vlivným krkonošským podnikatelem Richardem Kirnigem, kterému patří Skiresort Černá hora - Pec.

Kulíkovi patří nedaleký Skiareál v Malé Úpě, kde má v bývalé Tippeltově boudě i známý pivovar Trautenberk. Právě jeho varna se má do Sokolské boudy v Janských Lázních přesunout.

„Měla by tam vzniknout velká restaurace. Ubytování by mělo být spíše minoritní. Měl by to být veřejný prostor, záchytný bod na hřebenech, o kterém by člověk věděl, že tam jsou kvalitní služby,“ uvedl Kulík.



Podle informací ČTK by demolice objektu mohla začít už na jaře. To ale Kulík nepotvrdil a k možnému termínu otevření se nevyjádřil.



„Máme zájem začít co nejdříve, ale řešíme ještě nějaká povolení. Pravděpodobnost, že stavbu sneseme letos, je ale velmi malá. Spíše bych to viděl až na příští rok,“ řekl.

Nový objekt nebude replikou nynější horské boudy, půjde o zcela novou stavbu. Objekt v nadmořské výšce 1270 metrů ale nesmí být vyšší než původní a nesmí překročit původní zastavěnou plochu. Formát je dán územním plánem. Budova však není památkově chráněná, stojí ve třetí zóně Krkonošského národního parku (KRNAP).

„Se Správou KRNAP je to projednané a záměr přestavby a rekonstrukce je povolený,“ doplnil mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Jedna z největších srubových staveb v zemi

„Nechceme to uspěchat, nechceme to zkazit. Odmítám ale, že by se projekt komplikoval. Chceme nový objekt asi o 20 až 30 metrů posunout dál od cesty, to je předmětem všech těch řešení. Máme to celé připravené, ale nemáme zažádáno o povolení,“ vysvětlil Kulík.



Hotelové a restaurační služby začala Sokolská bouda nabízet v roce 1929 a je jednou z největších srubových staveb v České republice. Objekt je však léta nevyužívaný a chátrá. Výstavbu nové Sokolské boudy proto podporuje i starosta Janských Lázní Jiří Hradecký.

„Pokud stávající budova zmizí, bude to jen dobře. Jsme proti apartmánům, ale zvětšení nabídky Černé hory v podobě restaurace bude přínosem,“ potvrdil Hradecký.

Projekt je úzce spjatý s plánovaným propojením skiareálů Černý Důl, Janské Lázně a Pec pod Sněžkou v jeden velký resort, který nabídne až 60 kilometrů sjezdovek a propojovacích tratí. Sokolská bouda pak bude přímo v centru resortu. Oba projekty jsou však podle Kulíka dva samostatné záměry.