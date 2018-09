Byznysplán nevyšel. Za kšefty s konopím poslal soud šéfa party do vězení

Zbylí dva obžalovaní Mirek Faul a Jakub Barca dostali dva a půl roku podmíněně s odkladem na zkušební dobu čtyř let.

Podle předsedy senátu Petra Mráky byl hlavní viníkem právě Pavel Jurný, který by v případě podmíněného trestu neměl peníze na splácení dluhů.

Mirek Faul byl podle soudce pouze zahradník, který se ani podle svědků nepodílel na prodeji či pěstování konopí.

„Provedli jsme řadu důkazů, které to podporují. Všichni svědci se shodli na tom, že obžalovaný Faul pouze rostliny zaléval. Obžalovaný Barca ke čtyřleté podmínce zaplatí peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun,“ uvedl soudce v odůvodnění verdiktu.

Nejméně sto rostlin o průměrné výšce čtyřiceti centimetrů obstaral podle spisu neznámo kde obžalovaný Jakub Barca. Pečlivě je zasadil do plastových květináčů a zabalil do červených igelitových pytlů.



Ty společně s Pavlem Jurným převezli do obce Jeřice - Dolní Černůtky na Jičínsku, kde je zasadili do už připravených jamek.

Další obžalovaný Mirek Faul se o nové rostliny za odměnu dvě stě tisíc korun staral. Každé dva dny je chodil zalévat a hnojit a také vyrobil dřevěnou stříšku, aby konopí skryl. Ve volném čase měl za úkol zahrádku hlídat před zloději.

Všichni tři obžalovaní se podle verdiktu podíleli na sklizni i sušení konopí. Barca rostliny před sklizní kontroloval a měl zajistit jejich prodej. Peníze si chtěli mezi sebe rozdělit.



„To už však nestihli. Policie při domovní prohlídce zajistila vzrostlé rostliny. Kriminalisté zjistili, že hmotnost sušiny zajištěných sto kusů rostlin obsahuje 442 gramů účinné látky,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jan Vodička, který také vypočítal, že pokud by muži prodali všechny rostliny, utržili by až 2,5 milionu korun.

Chci se věnovat dceři, mrzí mě to, řekl obžalovaný

Při domovní prohlídce policie u Jurného našla jakýsi plán, který počítal na konci letošního září s výdělkem až 12 milionů. To však při dnešní závěrečné řeči vyloučil obhájce Jurného. „Konopí bylo nekvalitní a nemělo by žádné účinky. Sám pan Jurný potvrdil, že to bylo spíše na spálení,“ řekl obhájce.

Obžalovaný Jurný při závěrečné řeči prosil o propuštění z vazby, ve které je už rok. „Mrzí mě to a lituji toho. Za dobu, co jsem ve vazbě, jsem přehodnotil všechny věci, chci se věnovat své dceři,“ pronesl.

Posledního slova využil i obžalovaný Faul, kterého při hlavním líčení musel napomínat předseda senátu. Faul totiž pokřikoval na obhájce obžalovaného Barci.

„Omlouvám se za své výlevy. Uznávám vinu za to, co jsem spáchal. Mrzí mě to. Dohnala mě k tomu finanční tíseň. Peníze jsou peníze, chtěl jsem ve svých pětapadesáti začít normální život,“ řekl.



Obžalovaný Barca se jako jediný z trojice nepřiznal. Pouze dnes na začátku líčení uznal, že si v Brně zapůjčil auto, kterým byly rostliny převezeny. „Souhlasím s peněžitým trestem,“ sdělil.

Rozsudek je zatím nepravomocný, všichni tři obhájci včetně státního zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.