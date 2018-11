Dcera se chtěla zabít, muže soudí za týrání rodiny po čtvrt století

13:25 , aktualizováno 13:25

Krajský soud v Hradci Králové rozplétá 25 let starý případ. Podle obžaloby Zdeněk Š. od roku 1993 týral dvě nezletilé dcery a manželku. Ta se policii svěřila až poté, co se před rokem s obžalovaným rozvedla. Obžalovaný se částečně doznal a lituje, kam to až došlo.