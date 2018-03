Vězení a léčba drogové závislosti. Soud potrestal útok na muže u herny

Útok se odehrál loni v srpnu v Trutnově. Muže, který právě vyhrál na hracím automatu 2 730 korun, podle spisu Lukáš Juna vylákal ven z podniku pod smyšlenou záminkou.

Muž na jeho výzvu kývl a odešel s ním do dvora za hernu, kde už čekal Patrik Kečkéš. Ten poškozeného podle obžaloby zezadu udeřil do temene, další rány přidal i Juna. Poškozený upadl na zem, kde ho útočníci kopali do zad, hrudníku a žeber.

Kečkéš chtěl po muži peníze nebo dávku pervitinu, ten mu dal veškerou hotovost, což bylo tisíc korun. Dvojice poté utekla, poškozený se doplazil zpět do herny, odkud mu zavolali záchranku.

Muž utrpěl zlomeniny žeber a krvácení do břicha, lékaři mu museli odebrat slezinu.

Dal jsem mu odpoledne tisícovku, aby mi obstaral pervitin

Oba obžalovaní jsou nyní ve vazbě a vinu odmítají. Podle nich bylo všechno jinak.

„Potkal jsem ho (poškozeného) to odpoledne ve městě a dal jsem mu tisíc korun, aby mi zajistil pervitin. Kupoval jsem ho od něho pravidelně, ale neměl moc dobrý materiál,“ řekl Lukáš Juna, který soudu zdůraznil, že poškozený prodával pervitin.

„Šel jsem za ním do herny, aby mi dal pervitin nebo peníze. On mi vrátil jen stovku a to bylo celé. Ten den jsem byl naštvaný a ještě k tomu jsem byl v dojezdu, jelikož jsem měl dávku naposledy minulý den,“ vysvětloval Juna, který potom vylákal poškozeného ven.

„Nechtěl jsem ho poškodit, chtěl jsem ho jen zmlátit. Já mu dal facku, ale jen otevřenou dlaní. Pak se do rvačky přidal Kečkéš, který mu dal ránu do temene. O peníze mi nešlo, měl jsem jenom zlost. On ty peníze ani u sebe mít nemohl, protože jsem viděl, že zůstaly v automatu,“ poznamenal Juna.

Tvrdí, že všechny tvrdé údery napadenému zasadil on, nikoliv Kečkéš, jak stojí ve spise. „Kdyby ho Kečkéš začal kopat, tak bych to musel vidět,“ dodal.

Shodně před senátem vypovídal i Kečkéš. „Pan Juna dal poškozenému tisíc korun na pervitin, ale nic od něho nedostal. Já pak odešel do alejky, kde jsem seděl s dalšíma lidmi. Za chvilku jsem slyšel nějaký křik,“ začal Kečkéš.

Nevypadalo to, že by poškozenému něco bylo, tvrdili

Podle své výpovědi ihned běžel na místo. „Juna a poškozený se mezi sebou hádali. Pak mu dal Juna úder otevřenou dlaní, tedy facku. V průběhu incidentu jsem na poškozeného řval, ať dá Junovi perník, nebo zpět peníze,“ popsal.

Kečkéš před soudem vypověděl, že poškozenému zasadil ránu do temene. To, že by mu šlápl na hrudník a zlomil žebra, razantně odmítl.

„Chvilku jsem koukal, jak ho Juna špičkou boty kope. Byly to asi čtyři rány. Potom jsme oba utekli. Poškozený nevypadal, že by mu něco bylo,“ dodal.

Před senátem vypovídali i dva svědci, kteří roztržku viděli. „Už si to nepamatuji. Jen vím, že jsme slyšeli řev. Když jsme přiběhli na místo, tak jsme viděli, jak se bijí. Pak jsme odešli a za chvilku jsme viděli, jak poškozený odchází z místa,“ shodli se svědci.

Žádné drogy jsem neslíbil a peníze nedostal, řekl poškozený

Stejně jako dvojici obžalovaných i poškozeného k soudu doprovodila vězeňská služba.

„Juna mě vylákal za hernu. Když jsme vyšli ven, tak po mně chtěl peníze nebo pervitin. K tomu na mě začal křičet, co mám proti cikánům. Já mu žádné drogy neslíbil ani peníze jsem od něho nedostal. Pak se mi snažil dát facku, ale já se kryl. Hned potom mě někdo uhodil do temene. Musel to být Kečkéš, jelikož jsem ho neviděl přicházet, takže musel být někde schovaný na tom dvoře,“ popsal obžalovaný, který si odpykává trest za krádeže.

„Po úderu od Kečkéše jsem upadl na zem, snažil jsem se krýt si obličej. Juna mě kopal z jedné strany a z druhé Kečkéš. Najednou mi Kečkéš prošlápl hrudník a já ucítil palčivou bolest, ještě mě asi několikrát kopli, ale to už jsem nevnímal,“ vysvětlil. Po útoku se sám odplazil zpět k herně.

Soud dvojici uložil tresty ve věznici se zvýšenou ostrahou, Kečkéšovi také nařídil ústavní léčení závislosti na drogách. Oba obžalovaní musejí uhradit 45 tisíc korun zdravotní pojišťovně. Verdikt není pravomocný. Juna i Kečkéš se odvolali, státní zástupce si ponechal lhůtu.