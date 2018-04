Spolek se brání dani za sdílení internetu, podle úředníků jde o byznys

Úředníci označili neziskový spolek HKFree za podnikatelský subjekt, který narušuje hospodářskou soutěž na telekomunikačním trhu, a doměřili mu daně za víc než 7 milionů korun. Spolek je nyní u soudu vymáhá zpět.

Spolek poskytuje členům za členské příspěvky internet za 290 korun měsíčně. Vystupoval jako neziskový, takže byl osvobozen od daní z příjmu i přidané hodnoty.

Zastání nyní spolek hledá u soudu, kam ho ve čtvrtek odpoledne přišlo podpořit přes šedesát registrovaných členů. Zástupci HKFree tvrdí: „Pouze chceme spojovat lidi uvnitř komunity.”

HKFree založili před 14 lety dva kamarádi Záviš Jirásek a Jakub Janele. „Začalo to, když jsme dali dohromady pár lidí, kteří chtěli hrát na internetu hry nebo se prostě připojit a něco sdílet. Domluvili jsme se a založili jsme sdružení, kde členové začali platit členské příspěvky,“ popsali Jirásek s Janelem.

V roce 2004 umožnili členům připojení k síti zdarma. Tvrdí, že spolek je pro všechny, přidat se může kdokoliv.

„Nejsme firma, která by s pomocí reklam naháněla lidi, to není náš cíl. Když k nám někdo přijde a řekne, že se mu to líbí a chce se připojit, my mu zjistíme, zda se v jeho okruhu nachází bod, který připojení umožní. Pokud ano, předáme mu veškeré informace o parametrech a nastavení. Pokud nemá v dosahu žádný z našich bodů, a přesto by měl zájem o připojení, může ten bod vybudovat sám. Pak jen platí členské příspěvky,“ vysvětlil Jirásek.

Takto se například přes vlastní bod připojili studenti elektrotechniky z Dobrušky.

O všechno se stará zhruba osmdesát dobrovolníků, kteří to mají jako koníček. „Všechny příjmy, které máme, investujeme zpět do techniky nebo podporujeme další neziskovky. V Hradci podporujeme dětské a sportovní dny nebo festivaly. Snažíme se to všechno směřovat na děti, které dnes moc velkou podporu nemají. Výtěžky dáváme třeba dětskému domovu v Nechanicích. Také máme mnoho škol, které mají statut čestného člena a my jim poskytujeme internet zadarmo,“ upozorňují zakladatelé spolku.

Z našetřených peněz chtěli vybudovat komunitní centrum. Finanční správu však zřejmě zaujal obrat, se kterým spolek operuje.

„Náš spolek není velký ani malý. Vypadá to, že je to hon nejen na nás, ale i na další neziskovky. My jsme sdružení s obratem okolo 15 milionů korun, tedy ne zase tak malé. Někde jsme jim asi na úřadě svítili. Takže nemuselo jít o udání, ale obecně šlo spíše o náš obrat,“ shodují se.

Finanční úřad tvrdí, že DPH se vztahuje i na HKFree

Spor začal v roce 2014, kdy do HKFree přišla kontrola z finančního úřadu. „Táhla se až do loňského roku. Po ní nám bylo oznámeno, že jsme podnikatelé, kteří poskytují internet. Podle nich naši členové neplatí členské příspěvky, nýbrž poplatky za službu. Tím údajně narušujeme hospodářskou soutěž,“ říkají zakladatelé.

Úřad donutil spolek, aby se choval jako podnikatelský subjekt. „Zaregistrovali nás k DPH, což způsobilo, že členské příspěvky se staly platbou za službu. Finančák nás tedy zpětně zaregistroval k dani z přidané hodnoty a začal ji vymáhat. Museli jsme zaplatit tuto daň zpětně, tedy od roku 2013 až doteď, což bylo přes sedm milionu korun,“ zdůraznili.

Podle obhájce Finanční správy vykazuje spolek jasnou podnikatelskou činnost. „Po kontrole jsme došli k závěru, že HKFree splňuje všechny podmínky pro registraci k dani z přidané hodnoty,“ uvedli úředníci.

Pokud by spolek u soudu uspěl, po Finanční správě by požadoval úhradu veškerých nákladů a hlavně peníze, které musel zaplatit. „Čítáme přes pět tisíc členů, ale firma nejsme a hospodářskou soutěž nenarušujeme. Podle zákona bychom museli pokrýt čtyřicet procent trhu v Hradci, a to opravdu nemáme,“ říkají zástupci spolku.

Podle Jiráska a Janela závisí život spolku na rozhodnutí soudu. „U nás je prioritní sdružování, nikoliv internet. Chtěli jsme vybudovat komunitní centrum, jenže teď nevíme, jak příští měsíc zaplatit elektriku a další poplatky. Možná u soudu se naposledy jako spolek sejdeme,“ dodávají.

Finanční správa svá tvrzení opírá o fakt, že HKFree je bezpochyby poskytovatelem internetu, za který si nechává platit členské příspěvky, které jsou ve skutečnosti platbou za službu.

„Žalobce se vydává za spolek, přičemž je podnikatelem. Svou dobročinnost pouze předstírá, za celým členstvím se skrývá podnikatelská činnost v podobě poskytování internetového připojení,“ stojí ve zprávě Finanční správy.

HKFree podle úředníků smyšleně uvádí, že je členství v každém spolku vázanou povinností. „V případě, že by neuhradil členský příspěvek, tak mu bude připojení vypnuto. Z toho vyplývá, že členové tento spolek využívají jen z důvodu připojení k internetu,“ píše Finanční správa.

Soudkyně ve čtvrtek zamítla předvoláni dalších svědků a další dokazování. Verdikt ve sporu vynese příští týden.