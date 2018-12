Výpověď dívky o znásilnění je nevěrohodná, soud muže napodruhé zprostil

V případě znásilnění a vyhrožování Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a vrátil část případu zpět do Hradce.



Do jednací síně dvaapadesátiletého obžalovaného, eskorta přivedla z výkonu trestu. Muž, který byl už v minulosti několikrát ve vězení, si nyní kromě znásilnění a vyhrožování odpykává trest za přečin ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, porušování domovní svobody a zločin šíření nakažlivé nemoci.



Podle obžaloby opakovaně od roku 2011 vyhrožoval družce a dětem bitím i zabitím, družku opakovaně mlátil pěstí do obličeje, tahal za vlasy, škrtil, a to navíc v době, kdy byla těhotná. Obžaloba muže také vinila, že měl nechráněný sex se svou družkou, přestože věděl, že trpí žloutenkou typu C.



Proti němu vypovídali všichni poškození. Obžalovaný žil s bývalou družkou a čtyřmi dětmi různě po bytech na Jaroměřsku a Hradecku. V rodině prý měli velké spory, které řešili vzájemnými udáními.

Emil B. se přesto cítí od začátku procesu nevinen a tvrdí, že si rodina vše vymyslela, aby se ho zbavila. U úterního soudu vypovídala prostřednictvím telekonference z vedlejší místnosti poškozená dívka, které bylo čtrnáct, když ji měl před třemi lety obžalovaný zneužívat. Výslech touto formou nařídil Vrchní soud v Praze.

Poškozená moc nespolupracovala, tvářila se znuděně a na otázky soudce odpovídala pouze jednoslovně nebo vůbec. Řekla však, že si stojí za vším, co už tehdy popsala policii.

Kriminalistům během vyšetřování popsala, jakým způsobem ji měl obžalovaný zneužívat. „Osahával mě, chtěl po mně orální sex. Chytil mě za vlasy, řekl mi, abych si klekla. Zvracela jsem z toho. Vyhrožoval mi, že jestli to někomu řeknu, tak zmlátí mámu i babičku,“ uvedla ve výpovědi, kterou přečetl soudce.

V jednom případě jí Emil B. podle její výpovědi svázal nohy i ruce a zalepil jí pusu. V jiném případě se údajně dožadoval pohlavního styku.

„Nemá to cenu, jenom se mi mstí“

Obžalovaný se při telekonferenci pokusil položit nezletilé několik dotazů, ona se s ním však odmítala o čemkoliv bavit. „Jak můžeš říkat, že jsem tě uhodil a svazoval tě? Stalo se to snad někdy?“ ptal se. „Neodpovídám,“ reagovala dívka. V tomto duchu se neslo několik dalších dotazů.

„Nemá to cenu, nemám dalších otázek, jenom se mi mstí,“ uzavřel „rozhovor“ obžalovaný.

Vrchní soud v Praze poukázal na výrazné rozpory ve výpovědi poškozené dívky. Pro verzi obžalovaného sehrála důležitou roli také tajně pořízená audionahrávka, kterou získala policie od jednoho z členů rodiny. Na autentické nahrávce dívka říká, že si nařčení ze zneužívání vymyslela. Vrchní soud řekl, aby dívku hradecký soud právě s tímto důkazem konfrontoval. „To, co je na nahrávce, je lež. Policii jsem nelhala,“ řekla dívka, aniž by blíže vysvětlila, proč v nahraném rozhovoru s členem rodiny mluví o vymyšleném nařčení.

Státní žalobkyně Lucie Žabková uznala, že rozpory ve zmíněných dvou bodech obžaloby jsou natolik velké, že nelze obžalovaného uznat vinným ze znásilnění a vyhrožování. Chování nezletilé v průběhu vyšetřování a po skončení telekonference označila za spratkovské.

„Obžalovaný se zprošťuje obžaloby. Nepovedlo se získat další důkazy, výpověď poškozené je rozporuplná, až nevěrohodná. Nemáme hodnověrné důkazy, že došlo ke znásilnění a vyhrožování,“ řekl předseda senátu Petr Mráka. Další trestné činy obžalovaného zůstávají v platnosti. Úterní rozsudek je pravomocný, obhájce i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.