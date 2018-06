Bylo to jen lechtání, tvrdí mladík souzený za zneužívání sestřenice

Podle spisu dnes jednadvacetiletý mladík v letech 2012 až 2014 opakovaně obtěžoval svou sestřenici, se kterou byl o víkendech a o prázdninách doma a u prarodičů.

„Poškozenou přiměl k tomu, aby se nechala osahávat na intimních místech. Dívka se vším souhlasila, jelikož si myslela, že je to jen hra. Takto ji zneužil nejméně v pěti případech,“ uvádí spis.



Mladík vinu před senátem odmítl. Podle něj se s poškozenou pouze lechtali. „Nedošlo k tomu, co je řečeno v obžalobě,“ uvedl.

Přiznal však, že už když mu bylo dvanáct let, tak se s dívkou na chalupě lechtali. „Byla to hra, kterou jsme hráli maximálně dvakrát. Byli jsme oblečení. Myslel jsem, že se jí to líbí. Nikdy jsem ji k tomu nemusel přemlouvat,“ hájil se Pavel N.

Při hlavním líčení soud pustil také videozáznam výpovědi poškozené, na němž policistce detailně popisovala zážitky s bratrancem. „Poprvé se to stalo, když jsem byla ve třetí třídě. Stalo se to v jednom z pokojů u prarodičů. V té době mi bylo devět let,“ popsala dívka, které je nyní patnáct, a pokračovala.

Z ničeho nic mi zajel rukou pod kalhotky, řekla dívka

Na panence názorně ukázala, kde a jak ji bratranec osahával. „Přišel ke mně a řekl mi, ať si lehnu na postel. Já to udělala, on si ke mně přilehl a začal mě osahávat pod tričkem, na těle a pak i pod kalhotkami. Celé to trvalo asi deset minut. Nebránila jsem se, nechápala jsem to. Nelíbilo se mi to,“ popsala.



Jiný incident se podle poškozené odehrál v bytě rodičů obžalovaného. „Seděli jsme vedle sebe u počítače. On mi z ničeho nic zajel rukou pod kalhotky a začal hýbat rukou. Trvalo to asi minutu. Seděl vedle mě bratr, ale asi si ničeho nevšiml. Já nic neříkala. Nevím, co jsem si myslela,“ vypověděla na policii dívka.

Uvádí, že další obtěžování se odehrálo opět u prarodičů, když byla v koupelně.

„Měla jsem na sobě sukni, on ke mně přišel a zastrčil mi ruku do kalhotek. Já se jen kroutila, bylo mi to nepříjemné. Naposledy to bylo také u babičky a dědy. Když jsem ležela na posteli a hrála si na jeho mobilu, tak si ke mně lehnul. Zase mi strčil ruku pod kalhotky, ale já už věděla, co bude následovat. Vrátila jsem mu mobil a utekla. Takhle mě obtěžoval od mých devíti do dvanácti let. Začalo mi to být divné asi v deseti,“ dodala poškozená.

Jednadvacetiletý Pavel N. je obžalovaný ze znásilnění a pohlavního zneužití, za což může jít do vězení až na dvanáct let.