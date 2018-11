Muž prý po droze nevěděl, co dělá. Soud to neuznal, ale snížil tresty

Vrchní soud v Praze zrušil původní rozsudek krajského soudu z letošního března, který potrestal Kečkéše 9,5 lety vězení a Junu o rok nižším trestem.

Pražský soud požadoval nový znalecký posudek na Junu, jenž tvrdil, že při útoku kvůli drogám o svém chování nepřemýšlel. Jenže to u čtvrtečního líčení soudní znalkyně z oboru psychiatrie vyloučila.

„Juna v době páchání skutku nebyl, jak říká, v takzvaném dojezdu. Nedokáže abstinovat od alkoholu ani drog. Před jednáním se cítil být podvedený panem poškozeným. Případné léčení je podle mě zbytečné, jelikož již jednou utekl z psychiatrické léčebny,“ vyvrátila tvrzení Juny soudní znalkyně.

Celý incident se odehrál loni v srpnu v Trutnově. Muže, který na automatu vyhrál 2 730 korun, vylákala dvojice ven z podniku pod smyšlenou záminkou.

„Myslel jsem, že mají pro mě drogy. Moc jsem od nich nekupoval, ale chtěl jsem je,“ řekl poškozený.

Ten podle spisu společně s Junou odešel na zadní dvůr u herny, kde byl připravený Kečkéš, který poškozeného udeřil zezadu do hlavy. Ten po ráně upadl na zem, kde ho útočníci kopali do zad, hrudníku a žeber.



Kečkéš chtěl po muži peníze nebo dávku pervitinu, ten mu dal veškerou hotovost, což bylo tisíc korun. Dvojice poté utekla, poškozený se doplazil zpět do herny, odkud mu zavolali záchranku. Muž utrpěl zlomeniny žeber a krvácení do břicha, lékaři mu museli odebrat slezinu.

Obžalovaní se při nynějším líčení odkázali na své minulé výpovědi. Juna jen potvrdil, že většinu času bil poškozeného on a jeho spolupachatel si prý jen dvakrát kopl. Kečkéš se k záležitosti nevyjadřoval, protože ho prý bolely zuby a v polovině líčení se nechal odvést na ošetřovnu.

Až budeme na svobodě, vyřídíme si to, řekl poškozený

K incidentu opět vypovídal i poškozený, který si odpykává trest za krádeže.

„Juna mě vylákal za hernu. Když jsme vyšli ven, tak po mně chtěl peníze nebo pervitin. K tomu na mě začal křičet, co mám proti cikánům. Já mu žádné drogy neslíbil ani peníze jsem od něho nedostal. Pak se mi snažil dát facku, ale já se kryl,“ popsal obžalovaný.

„Hned potom mě někdo uhodil do temene. Musel to být Kečkéš, jelikož jsem ho neviděl přicházet, takže musel být někde schovaný na tom dvoře,“ řekl obžalovaný. Dodal, že si to jednou všichni tři vyřídí, až budou z vězení venku.

Rozsudek za loupež není pravomocný. Junův obhájce se odvolal, Kečkéš i žalobce si nechali lhůtu na odvolání.