Za sex dostala dávku pervitinu a pět set korun, muže soudí za kuplířství

Podle žalobkyně David H. nejméně v sedmi případech v letech 2016 a 2017 na Hradecku donutil k pohlavnímu styku nezletilou Petru B., které v té době bylo sedmnáct let. Za to jí poskytl nejméně tři gramy pervitinu.

„Ve druhém případě poškozenou užil k prostituci a nabídl ji Petru J., od kterého obdržel finanční odměnu,“ stojí ve spisu.

Právě druhý obžalovaný Petr J., nabídl nezletilé za pohlavní styk peníze a minimálně jednu dávku pervitinu. „Obžalovaný nevěděl, že osoba je mladší osmnácti let,“ uvedla při čtení obžaloby státní zástupkyně Lenka Faltusová.



Osmadvacetiletý David H. se ke středečnímu líčení nedostavil.

„Účastnil se pouze přípravného řízené, poté již nepřišel. Nyní je po něm vyhlášeno celostátní pátrání,“ sdělil předseda senátu Miroslav Mjartan, který jedinou výpověď obžalovaného parafrázoval:

„David H. popřel, že by užíval drogy nebo je někomu nabízel. S poškozenou prý udržoval dva měsíce intimní vztah. Panu Petru J. se o ní zmínil prý jen omylem. Nakonec mu ji podle jeho slov dohodil, ale zaplaceno prý nedostal. Dívka se mu ani nezmínila, že utekla z diagnostického ústavu, kde se léčí ze závislosti na pervitinu.“

Před senátem také zazněla facebooková komunikace mezi Davidem H. a poškozenou. V ní právě obžalovaný dívce dohazoval svého kamaráda Petra J. Dívka požadovala, aby za případný pohlavní styk dostala zaplaceno a “možná i něco navíc“.

U středečního jednání Petr J. popřel, že by dívce nabízel jakékoliv drogy, ale sám jejich užívání přiznává.

„Občas si dám něco dobré, extázi, pervitin nebo konopí,“ řekl obžalovaný, který se v současné době živí jako zahradník.



S poškozenou se prý seznámil přes svého kamaráda Davida H. „Zeptal jsem se ho, jestli neví o nějaké holce, a on mi dohodil tohle. Drogy jsem ji nedával, jen peníze,“ podotkl.

Při jejich první schůzce prý poškozené řekl všechno na rovinu. „Když nás David představil, řekl jsem jí, že mi jde jen o sex. Ona mi řekla, že to není problém. Domluvili jsme se na ceně, dal jsem ji za to pět set nebo tisíc korun, už nevím. Ona si to potom vzala a odešla. Dohromady jsme se viděli dvakrát,“ dodal muž, který popřel, že by za dívku svému kamarádovi zaplatil.



Hlavní líčení bude pokračovat i ve čtvrtek, kdy by měla vypovídat poškozená.