Svěřil se mi, že je Nečesaný nevinný, trvá na svém detektivova exmilenka

Soud začal o několik desítek minut později. Čekalo se právě na hlavní dopolední svědkyni dvaatřicetiletou Janu T. Vězeňská služba ji do síně přivedla v poutech, žena je totiž na půl roku ve vězení za krádeže.

Soudu řekla, že Lukáše Nečesaného zná, ale osobně se s ním nikdy nesetkala. Zároveň vypověděla, že měla poměr s vyšetřovatelem případu Milanem Juštou a že se s ní o případu bavil.

„Trvalo to dva měsíce. Scházeli jsme se u mé babičky v Hradci. Věděla jsem, že vyšetřuje Nečesaného. Vyprávěl mi o případech, například o vyšetřování heparinového vraha. Všechno jsem od něj věděla. Začala jsem se ptát i na případ Nečesaného a on přiznal, že tam byly pochyby. Říkal, že manipuloval s důkazy, prý byly přenášeny pachové stopy. Říkal mi, že je Nečesaný nevinný,“ uvedla.

Před senátem také prohlásila, že nemá důvod lhát a svému bývalému milenci se mstít. „Ale bylo mi z něj na zvracení. Jak tohle policajt může udělat? Prý mu hrozilo něco od nadřízených, ale to jen předpokládám. Nečesaný se jim prý hodil z politických zájmů,“ pokračovala.

Dále svědkyně zopakovala, že se jí Jušta svěřil, že pachové stopy byly zmanipulované už na místě činu. „Stopy od krve prý upravovali, ale nešlo to, jelikož už byly zaschlé. To mně všechno vyprávěl,“ řekla.

Svědkyně soudu také přiznala, že už přes 10 let bere pervitin, proto také kradla a páchala další přečiny. Odmítla však, že by drogy prodávala.

Policista Milan Jušta, který případ vyšetřoval, už v pondělí jako svědek odmítl, že by s důkazy jakkoli manipuloval.

„Znám ji, byl jsem její milenec, v únoru jsme se rozešli. Během vyšetřování jsme však spolu vztah neměli, to jsem ji ještě neznal. Scházeli jsme se v Hradci Králové, o obžalovaném jsme se nebavili. Nikdy jsem jí nic neřekl. Rozhodně není pravda, že bych manipuloval s důkazy. U policie pracuji 18 let, důkazy byly správně zajištěny, nikdy jsem neřekl, že to Lukáš Nečesaný neudělal,“ řekl soudu (o výpovědi policisty zde).

Hotel v Praze mi zaplatila rodina Nečesaných, řekla svědkyně

Jušta vyšetřoval v minulosti například kauzu heparinového vraha Petra Zelenky, v případu Nečesaného působil jako vrchní komisař. Nyní tvrdí, že žena dostala za svoji výpověď zaplaceno, aby jej znevěrohodnila.



Jana T. to odmítá. „Pouze jsem usoudila, že chci rodině Nečesaného pomoci. Nešlo mi o peníze, udělala jsem to ze své dobré vůle. Je mi teď tady trapně. Dva dny jsem nespala, je mi obžalovaného líto,“ řekla soudci.

Zároveň však přiznala, že se s rodinou Lukáše Nečesaného sešla v Praze u právníka.

„Bylo to loni v létě. Ubytovala jsem se v Praze na hotelu. Bydlení mi zaplatila rodina Nečesaných, čekala jsem tam, kdyby mě soud předvolal jako svědkyni. Nyní už s nimi v kontaktu nejsem,“ poznamenala.

VIDEO: Nečesaný s rodinou před hlavním líčením v Hradci Králové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obhájci se ženy zeptali, proč loni vypovídala na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

„Pro mě je tohle celý hrozný, je to mediálně sledovaný, můj otec přestal mluvit, nechtěla jsem s tím mít nic společného. Nakonec mi bylo líto Lukáše. Začala se kolem mě dít divná situace, někdo po mně dvakrát vystřelil. Na generální inspekci jsem volala, že mám strach o život a ptala se, kdy mě už vyslechnou. Taky nám někdo podpálil altán. Byla u nás policie i hasiči. Všechno začalo, když jsem se rozešla s Juštou. Rozešla jsem se ním, když jsem všechno zjistila. On mi pořád psal, chodil za mou babičkou a tetou, pořád se mě snažil kontaktovat,“ vylíčila.

Hradecký krajský soud se kauzou zabývá už počtvrté. Nečesaný dostal v Hradci dvakrát za sebou 16 let vězení a potřetí o tři roky nižší trest. Od počátku vinu odmítá, proto se také pokaždé odvolal.



Nejvyšší soud letos v dubnu podruhé rozsudek zrušil a vrátil kauzu Krajskému soudu v Hradci Králové, aby případ znovu projednal nový senát.

„Od začátku trvám na své nevině. Skutek, který mi je kladen za vinu, jsem nespáchal. Je odporným činem a modlím se, aby pravý pachatel byl konečně potrestán,“ zopakoval Nečesaný na začátku září.