Vrchní soud snížil na pět let trest pro HIV pozitivní prostitutku Niky69

Odvolací senát přihlédl podle mimo jiné k tomu, že nikoho nenakazila, k činu se doznala a navíc je matkou dvou dětí.

„Trest beze zbytku vystihuje škodlivost jednání i osobu obžalované,“ zdůvodnil předseda senátu Martin Zelenka, proč ženě snížil trest na samou spodní hranici trestní sazby. Trest si Kapurová odpyká ve věznici s ostrahou.

Obhájkyně Věra Nováková v odvolání žádala, aby odvolací senát skutek překvalifikoval na šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, za který by Kapurové hrozil maximálně rok za mřížemi.

„Obžalovaná uvedla, že nikomu nechtěla ublížit, nikomu se nechtěla pomstít, věřila, že její počínání je minimálně rizikové a k přenosu nedojde,“ řekla Nováková.

Podle Zelenky to ale není možné. „Ve vztahu k případu je podstatné to, kolik bylo poškozených a jakým způsobem s nimi ty styky prováděla. Je třeba zdůraznit jednu věc, že riziko přenosu je možné i orálním stykem,“ upozornil soudce.

Kapurová zopakovala, že nikomu ublížit nechtěla. „Mrzí mě to, nevím, co bych k tomu měla dodat,“ řekla ve svém závěrečném vyjádření.

Vyšetřovatelům řekla, že měsíčně měla až dvacet zákazníků

U krajského soudu v Hradci Králové dostala za pokus o těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé nemoci 7 let. Sedmadvacetiletá žena nakažená virem HIV se na internetu nabízela pod přezdívkou Niky69. Hrozil jí trest od pěti do 12 let (více o případu čtěte zde).

„Obžalovaná se dopustila úmyslného jednání, které mohlo vést k těžké újmě na zdraví. Poškození většinou styky s obžalovanou doznali. Obžalovaná vypovídala ke všem skutkům a popsala, o jaké praktiky s klienty šlo,“ uvedl v květnu při zveřejnění rozsudku předseda senátu krajského soudu Luboš Sovák. V očích soudu obžalované přitížilo, že její jednání bylo dlouhodobé.

Kapurová v letech 2012 až 2016 měla pohlavní i orální styk s více než třiceti muži, s některými za peníze. Nejmladšímu bylo teprve 15 let. Všichni byli buď její klienti, známí nebo partneři. U žádného se zatím nakažení virem HIV neprokázalo.

„Na obžalobě bych nic neměnila. Chtěla bych však říct, že jsem nejednala tak lehkomyslně, jak se zdá. O své nemoci vím, s klienty jsem proto snažila mít chráněný styk. Orální styk jsem měla nechráněný, ale dočetla jsem se, že tam není riziko přenosu zdaleka tak vysoké. Nikde jsem neměla žádnou tržnou ránu,“ hájila se Kapurová u soudu (více o její výpovědi čtěte zde).

S muži se obviněná scházela v hradecké čtvrti Svinary. Poté společně většinou odjeli k blízkému lesíku. Vyšetřovatelům řekla, že měsíčně měla zhruba dvacet zákazníků. Není tak vyloučeno, že skutečný počet poškozených je v řádu stovek mužů.