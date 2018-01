V Anglii jsme nikoho netýrali ani nezamykali, hájí se šéf úklidové firmy

Obžalovaný Fedák společně s Fekem podle obžaloby zneužili čtveřici mužů k úklidovým pracím ve své firmě ve Velké Británii. Vyhrožovali jim násilím. Poškození s minimálním volnem uklízeli vlaky, autobusy nebo kanceláře. Dvojice obžalovaných jim sebrala doklady, jejich mzdu si nechávali a obrali je nejméně o jeden milion a 350 tisíc korun.

Obžalovaný Feko navíc muže podle spisu po celou dobu společného bydlení urážel a psychicky týral. „Poškození se mu ze strachu a bezmoci podřizovali. Dále Feko ve společném domě pro svoje sexuální uspokojení přiměl dalšího poškozeného nejméně jednou k sexuálním praktikám,“ stojí ve spisu.



Oba obžalovaní v úterý před soudem vinu odmítli a tvrdí, že si to všichni poškození muži vymysleli.

Obžalované přišla k soudu podpořit rodina. Před zahájením líčení nadávali kameramanovi a dalším přítomným novinářům. Situaci musela uklidňovat až vězeňská služba. Když ostraha přiváděla obžalované do soudní síně, příbuzní je hlasitě zdravili.

První před senátem vypovídal Roman Fedák, který se do Velké Británie přistěhoval v roce 2000 a po 12 letech si založil úklidovou firmu. Do ní o několik měsíců přijal svého švagra Feka.

„Klidně mohli odjet, nikdo je tam nedržel“

„Pracoval jsem šest let u firmy jako normální zaměstnanec. Pak jsem odešel do jiné,“ řekl Fedák, který se po první větě rozbrečel. Po několika minutách pokračoval. „V roce 2012 mě propustili, tak jsem si ještě ten rok otevřel vlastní úklidovou firmu,“ sdělil.

Ve nové firmě zaměstnal obžalovaného Feka a zmíněné čtyři poškozené. „Kdyby ti čtyři chtěli utéct nebo odjet, klidně mohli. Měli dost peněz a auto, takže to celé nechápu,“ hájil se Fedák. Přiznal se, že zaměstnancům dával jen minimální mzdu, což bylo 6 až 7 liber na hodinu. „Žádná uklízecí firma nedává zaměstnancům víc peněz,“ pokračoval.

Čtveřice pro něho prý pracovala pouze tři hodiny v sobotu a tři v neděli. „Byla u mě i kontrola z finančáku, věděli kolik kluci pracují hodin,“ uvedl.

Zároveň odmítl, že by jim společně s Fekem brali peníze a drželi je doma násilím. „Nevím, co se na baráku dělo. Já jsem tam s nimi nebyl. Peníze jsem jim vyplácel každý měsíc hotově. Že by nemohli ven, je blbost. Viděl jsem je, jak jezdí na kole do města, jeden z nich chodil hrát do kasína,“ bránil se Fedák.

S brekem se soudci snažil vysvětlit, že nic neprovedl. „Já říkám, jak to přesně bylo. Na všechno jsem měl papíry. V Anglii musí být všechno nahlášené. Nic nebylo na černo,“ popisoval Fedák.



Státní zástupce se obžalovaného ptal, proč u sebe neměli zaměstnanci pasy a proč byly zamčené v pokoji u Feka. „O tom jsem nic nevěděl. Já jsem si od nich pasy půjčil a jen jsem je okopíroval,“ odpověděl Fedák.



„Česká policie je špatná, když dělají svou práci, tak ji nedělají pořádně. Kdyby měli důkaz, tak to beru,“ dodal na závěr výpovědi.

„Na poškozeného jsem nic nezkoušel“

Odpoledne pokračoval soud výslechem Ladislava Feka, který se do Anglie vydal v roce 2011 ke své sestře Monice. „Bydlel jsem u své sestry a pracoval jsem jako uklízeč. Po několika měsících jsem si našel podnájem,“ začal svou výpověď.

Po půl roce šel pracovat ke svému švagrovi Fedákovi. „Uklízeli jsme autobusy, vlaky a kanceláře. Bydlel jsem s klukama v jednom baráku. Nikoho jsem netýral,“ řekl Feko, který soudci zdůraznil, že nebylo možné někoho zamykat v pokojích, když měl pokoj s klíčem pouze on.

Na otázku, zda vyvíjel na poškozeného sexuální nátlak, řekl, že nikdy. „Byl jsem osm let ve vězení, tam jsem něco s mužem měl. Na poškozeného jsem ale nic nezkoušel,“ sdělil Feko, který si myslí, že se poškozený chtěl pouze dostat do azylového domu.

„Oni tam každého neberou, musíte mít za sebou špatnou zkušenost, tak řekl tohle. Pak jsme se ještě několikrát viděli, když z baráku odešel. Nedopustil jsem se vůči němu ničeho špatného.“ Soud bude pokračovat dalšími výslechy.