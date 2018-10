Když vnoučata spala, osahával je a svlékal. Za lítost dostal podmínku

Podle spisu dvaapadesátiletý Volodymyr O. v roce 2012 na Jičínsku v manželské posteli začal osahávat svého tehdy devitiletého vnuka na přirození, když se chlapec probudil, přestal. Letos v březnu pak nejméně dvakrát přišel v noci do obývacího pokoje, kde v tu dobu spala jeho manželka a další děti. Přistoupil ke své osmileté vnučce, která rovněž spala, a stáhl ji kalhotky. Když se dívka probudila, odešel.



Předseda senátu Miroslav Veselský po vynesení verdiktu poznamenal, že s podobným přístupem obžalovaného se ještě nesetkal.

„Jsem přesvědčen, že tento případ je výjimečný. Pachatel se sám doznal, spolupracoval s policii a dobrovolně nastoupil sexuologickou léčbu. Shodli jsme se, že splňuje podmínky pro mimořádné snížení trestu. Přiznal, že ho to mrzí a činu lituje. Hlavním viníkem je také jeho vztah k alkoholu, proto mu vedle sexuologické byla uložena také protialkoholní léčba,“ řekl soudce směrem k obžalovanému dodal: „Doufám, že mě nezklamete.“

Obžalovanný se i u soudu k činu přiznal a opakoval, že toho lituje: „Cítím se být vinen. Vnuka jsem si spletl s manželkou. Proč jsem svlékl vnučku nevím, byl jsem trochu opilý. Po tom, co to děti řekly, mě manželka vyhodila a zbila. Už to nikdy neudělám.“



Soud promítl videozáznam výpovědi dívky: „Prostě, ono se to stalo dvakrát. On přišel a já spala. Pak mi stáhl kalhotky, já se probudila a on odešel.“



„Stalo se to, když jsem byl ve třetí třídě. Vlado spal vedle mě a babičky, on mi sáhl na pindíka a já se probudil. Pak jsem to řekl babičce,“ řekl dříve policii poškozený chlapec.



Podle manželky obžalovaného se v bytě ztrácelo i špinavé spodní prádlo. „Když jsem ho vyhodila, našla jsem je pod jeho polštářem. Taky koukal klíčovou dírou, jak se ženy v bytě sprchují,“ podotkla.



Pode soudních znalců muž trpí pedofilií a závislostí na alkoholu. Nerozlišuje věk a chybí mu vlohy k namlouvání dospělých žen. Hlavním motivem podle odborníků byla sexuální frustrace, protože mu manželka odepírala sex.



Soud přihlédl i k tomu, že ani jedno z dětí nemá žádné psychické ani fyzické následky. Rozsudek je pravomocný, obhájce i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.