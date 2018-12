Svého soka v lásce chtěl ubodat kuchyňským nožem, dostal pět let

„Po předchozí hádce a fyzické potyčce ho obžalovaný čtyřikrát bodl kuchyňským nožem a způsobil mu tím dvě bodné rány na horních partiích levé paže, pronikající k pažní kosti. Dvě bodnutí směřovala na hrudník. Jeho útokem došlo k poškození důležitého orgánu. Jen díky rychlému zásahu byla smrt poškozeného odvrácena,“ stojí ve spisu.



Horák u soudu vinu odmítl. Prý za poškozeným nešel kvůli tomu, aby ho zabil. Jen mu chtěl domluvit.

„Moje bývala žena mi slibovala, že se ke mně vrátí. Já tomu věřil, slibovala mi, že s panem poškozeným nic nemá. Jenže asi týden před událostí jsem se dozvěděl, že s ním spala. Ten den, kdy se to stalo, jsme si spolu dali schůzku na dětském hřišti, kam vzala i našeho syna. Opět mi říkala, že si musí návrat ke mně rozmyslet,“ vyprávěl obžalovaný Horák, který si ten den vzal syna k sobě domů.

„Když jsem mu krájel rajčata na večeři, napsal jsem ženě, jak se rozhodla. Ona mi odepsala, že už mě má ráda jen jako tátu svých dětí. Byl jsem úplně mimo, chtěl jsem se projít. Jenže místo mobilu jsem si dal do kapsy nůž, jak jsem krájel. Bylo to tím, že si dávám automaticky mobil do kapsy, takže jsem se spletl,“ hájil se obžalovaný, který poté s nožem v kapse vyrazil k domu svého soka v mileneckém trojúhelníku.

„Chtěl jsem mluvit s matkou poškozeného, aby mu domluvila. On je totiž nezodpovědný. Když jsem zazvonil, tak přišel sám poškozený Roman. Já mu říkal, že chci mluvit s jeho matkou a ne s ním. Pak jsem zvýšil hlas a on mi řekl, ať mluvím potichu, že tam bydlí gadžové,“ pokračoval.



Horák tvrdí, že ho poté poškozený napadl: „Začal mě bít. Já pak upadl na zem a on mě držel v kravatě. A klečel mi na nohách. Chtěl jsem si zavolat pomoc, tak jsem sáhl do kapsy pro mobil, jenže jsem tam měl nůž. Dvakrát jsem proti němu nožem zaútočil, chtěl jsem ho jen pořezat na ruce. Určitě ne zabít.“

Při odchodu prý slyšel, jak poškozený volá na svou matku, ať zavolá sanitku a policii.

„Já pak vyrazil ke svému kamarádovi, cestou k němu jsem omdlel na poli. Tam jsem se probudil za několik hodin a pokračoval v cestě. Nešel jsem domů, protože jsem se bál, že tam na mě bude čekat rodina poškozeného,“ zmínil Horák, jehož přítel mu pak údajně řekl, že poškozený měl bodné rány i na hrudníku.

„To jsem opravdu nevěděl, nechtěl jsem ho zabít. Řízl jsem ho do ruky, ale to jen, aby dostal strach. Když mi to kamarád řekl, zavolal jsem na policii a přiznal se,“ uvedl s tím, že si zakrváceného trika na poškozeném nevšiml.



U hlavního líčení vypovídal i poškozený. Tvrdil, že když sešel po schodech dolů, Horák na něj křičel a vytáhl nůž. „Dál si to nepamatuji, jen vím, že mě zabolelo něco v rameni. Najednou jsem na něm seděl a nějak mě bolelo břicho. Když přišla mamka, dala mu facku, táta ránu do zad a on odešel. Kdybych neskončil v nemocnici, asi bych to neřešil,“ uvedl s tím, že útok prý nikdo neviděl.

Soud Horáka poslal na pět let do vězení za pokus o vraždu a výtržnictví. Obžalován byl také z ublížení na zdraví. Letos v únoru u sebe doma podle spisu strčil ze schodů svého kamaráda. Ten však u soudu vypověděl, že si na událost nepamatuje a soud proto Horáka v tomto bodě zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů.