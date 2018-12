Za zohyzděné prso po plastické operaci může podle znalce lékař i žena

Soud kauzu řeší už čtyři roky. Poškozená po nádorovém onemocnění podstoupila plastiku prsu na klinice Sanus. Zvětšení a doplnění ňader ji vyšlo na sedmdesát tisíc korun.



„Žádala jsem souměrná prsa, kde nebudu mít bradavky v podpaží,“ řekla u čtvrtečního líčení.

Několik dní po první operaci začala mít zdravotní komplikace. „Z pravého prsu mi začal vytékat sekret, měla jsem ho zarudlé a strašně bolelo. Musela jsem podstoupit druhou operaci,” popsala dříve u soudu.

Při reoperaci byl ženě implantát vyndán a po vyčištění vrácen zpět do prsa. „Pouze ho vymáchali v nějakém dezinfekčním prostředku a vrátili. Potom jsem začala mít strašné bolesti. To bylo asi tím, jak se mi hnis dostával do těla. Ani mi nedali antibiotikum,“ zmínila.

Ve čtvrtek prostřednictvím videokonference přednesl své závěry i soudní znalec z oboru chirurgie a plastiky.

„Při zákroku neboli plastice, kterou paní M. podstoupila se antibiotikum podává většinou jen při operaci a tři dní po ní, dále se léčba neprodlužuje. Jenže žalobkyni se po druhé operaci v prsu vytvořila tak zvaná píštěl. Tedy porucha kožní celistvosti, což mohlo způsobit následné komplikace,“ podotkl znalec Bohumil Zálešák z olomoucké nemocnice.

Právní zástupce Sanusu, po kterém žena žádá odškodné jeden milion korunu, po celou dobu případu tvrdí, že si za to žena může sama. A to svým nezodpovědný odletem do Ameriky dva měsíce po plastice. Jaroslava M. podle něho nedodržela doporučený léčebný režim. Což potvrdil i její bývalý přítel.

„Nenosila ani stahovací pás, který jí doporučil lékař na klinice,“ tvrdil expartner Jaroslavy M., který stál na začátku celé kauzy na její straně. U hlavního líčení dokonce přiznal, že zohyzděné prso bylo důvodem jejich rozchodu. Žena si pak šest let nového přítele nenašla, protože se stydí svléknout.

„Nenošení stahovacího pásu nevnímám jako příčinu dalších problémů. Já bych třeba doporučil spíše nosit vzdušný obvaz, který by zabránil kontaminaci rány,“ odpověděl znalec, který se vyjádřil i k letu do Ameriky.

V Americe mi implantát okamžitě vyndali

Ten prý Jaroslava M. konzultovala se svým ošetřujícím lékařem. „Ptala jsem se ho, jestli mohu letět, abych to zdravotně zvládla. On mi řekl, že můžu. Potom jsem tedy odletěla. Jelikož jsem tam dříve žila, tak jsem tam měla i vlastního lékaře. Ten mě poslal ke třem dalším lékařům, kteří mi nezávisle na sobě řekli, že pokud to nepůjde ven, dostanu sepsi. Takže mě vzali rychle na operaci,“ hájila se žena, která prý před odletem byla minimálně čtyřikrát na kontrole, kde si stěžovala na výtok z prsou.

Soudní znalec dnes připustil, že nezodpovědnost lékaře může být příčinou zdravotních komplikací.

„Kdybych byl její lékař, určitě bych udělal rozbor sekretu, který ji vytékal z prsa. Tím bychom zjistili, že je v prsu infekce. Pokud jde o samotný let, tak všichni víme, že v letadle nejsou hygienické podmínky takové jako doma. Mohlo se jí tam cestou něco dostat,“ polemizoval Zálešák, který nedokázal jasně odpovědět, na čí straně se stala chyba.

„V mnoha případech takové komplikace nenastanou. Paní M. se změnil stav z chronického na akutní, takže bylo nutné implantát vyndat. Operace, jak byla provedena na dané klinice, žádné komplikace nepřináší. Ba dokonce některá zařízení uvádí, že podobné komplikace neexistují,“ okomentoval.

Žena opakovaně namítá, že kdyby věděla o možných rizicích nikam by neletěla. „Zeptejte se mé dcery, ta vám to poví. Já hledala kliniku, kde nebude zákrok nebezpečný, a dopadlo to takhle,“ dodala.

Není to poprvé, kdy se tato žena soudí kvůli nepodařené operaci. Před čtyřmi lety odvysílala TV Nova reportáž, ve které popsala soudní spor s Nemocnicí Litomyšl, kde si tato žena nechala voperovat čočky, aby nemusela nosit brýle. Zákrok se ale nepodařil a pacientka si stěžovala, že vidí neostře. Soud jí přiznal osmdesátitisícové odškodné.