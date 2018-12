Za ubití krajana v práci dostal dělník tři roky, soud uznal podíl oběti

Podle spisu se incident odehrál v jedné z hronovských firem. Osmnáctiletý Plyska se začal hádat s poškozeným, což vygradovalo ve fyzickou potyčku.

Obžalovaný spolupracovníkovi nejdříve zasadil několik ran pěstí do obličeje a poté ho držel v kravatě. Když poškozený ležel na zemi, Plyska mu ještě dal několik úderů do hlavy.

Rvačku rozehnali asi po dvaceti sekundách ostatní přihlížející. Poškozený ještě zhruba dvě hodiny pracoval, ale pak mu údajně začalo být divně a odešel si lehnout na ubytovnu. Tam ho našli po několika hodinách mrtvého.

„Poškozený utrpěl vpáčenou víceúlomkovou zlomeninu v levé spánkové kosti, prokrvácení pyramidy levé kosti skalní a předních jam lebních oboustranně a rozsáhlý krevní výron nad tvrdou plenou mozkovou v oblasti klenby levé mozkové polokoule s výrazným oploštěním klenby mozku. Bezprostřední příčinou smrti byl úrazový otok mozku,“ stojí ve spisu.

Obžalovanému hrozilo až deset let za mřížemi, jenže senát přihlédl k jeho doznání a věku.

„Soud nemá žádné pochybnosti o tom, že ke smrti došlo jednáním obžalovaného. Celý skutek je zachycen na bezpečnostních kamerách a také se shodují výpovědi svědků. Rozhodně nemohlo dojít ke smrti jiným způsobem, což potvrdili i soudní znalci,“ odůvodnil verdikt předseda senátu Jiří Vacek. Ten také podotkl, že i sám poškozený měl na celé události svůj podíl.

„K mimořádnému snížení trestu vedlo i to, že obžalovaný doposud vedl řádný život, spolupracoval s policii a činu se dopustil ve věku blízkém mladistvému,“ dodal.

„Všem vykládal, že jsem přišel pozdě“

Plyska se u soudu k napadení doznal. „S poškozeným jsem bydlel v jednom pokoji na ubytovně. Ten den jsme zaspali do práce. Já jsem se rychle oblékl a běžel jsem, abych to ještě stihl. On šel úplně v klidu a přišel asi o pět minut déle než já. Pak jsme se bavili a on začal všem vykládat, že jsem přišel pozdě já. To mě naštvalo,“ začal svou výpověď obžalovaný, za kterým dorazila polovina rodiny.

Jenže právě dané osočení vedlo podle obžalovaného k hádce, která vyústila v bitku.

„Řekl mi, ať zavřu ústa. Pak jsme se začali bít. Moc si to nepamatuji. Vím, že jsem ho držel v kravatě, dal jsem mu dvě rány pěstí do oblasti úst. Další rány byly někam na čelo, opravdu si to nepamatuji. Ani nevím, kolikrát jsem ho praštil a jakou silou,“ poznamenal k útoku mladík, který se prý poškozeného bál.

„Chlubil se tím, že má vojenský výcvik a bojoval na Ukrajině. Prý tam zabíjel lidi. Na ubytovně chtěl, abych myl záchody nebo nádobí,“ poukazoval na osobnost mrtvého. Ten prý po celém incidentu normálně dál pracoval. Plyska za ním ještě prý v práci šel, aby se mu omluvil. „On mi jen řekl - v pořádku, odpuštěno, jedeme dál,“ uvedl.

Jenže poškozenému se po dvou hodinách přitížilo a odešel si lehnout na ubytovnu.

„Říkal, že ho brní nohy a musí si odpočinout. Ubytovna je asi sedm minut od práce. Bylo okolo desáté ráno, když odešel. Já jsem z práce přišel asi okolo šesté večer. Náš pokoj byl zamčený, když jsem se tam pak dostal, tak jsem ho tam našel ležet mrtvého,“ pokračoval Plyska, který se svými dalšími spolubydlícími zavolali policii.

Po celou dobu hlavního líčení vyjadřoval mladík lítost.

„Nechtěl jsem, aby se to stalo. Věřím v Boha a je to pro mě velký hřích. Já nechtěl, čestné slovo. Až budu doma, vynasnažím se, abych z části napravil svou chybu. Nikdy v životě se nepoperu,“ dodal ve svém posledním slovu.

Znalci: Poškozený měl mimořádně tenkou lebku

Celou událost popsali shodně i svědci, kteří jsou již na Ukrajině a jejich výpověď musel předseda senátu přečíst.

„Dal mu asi tři rány pěstí. Pak spadli na zem. Víc nevím, poškozený pak odešel domů, kde jsme ho našli. Plyska pak brečel,“ zaznělo ve výpovědi z přípravného řízení.

V pondělí před senát předstoupili i soudní znalci. Ti potvrdili, že tupé údery pěstí byly jasnou příčinou smrti.

„Poškozený měl anomálii v podobě tenké lebky oproti normální tloušťce. Je možné, že kdyby mu byla ihned přivolána pomoc, ještě by žil. Jeho zranění mu vlastně dovolilo pracovat a dojít na ubytovnu, protože měl stále zachovalé motorické vlastnosti. Až postupně v řádu několika minut až hodin dochází k omdlévání a smrti,“ konstatovala závěry soudní znalkyně z oboru soudního lékařství.

Podle znalců z oboru psychiatrie a psychologie není obžalovaný nebezpečný a netrpí žádnou deviací. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájce se vzdali práva na odvolání.