Ani včasná pomoc by ji nezachránila, řekl soudní znalec o ubodané ženě

Znalec z oboru soudního lékařství se k útoku vyjádřil při dnešním dopoledním přelíčení.

„Pitvou jsme zjistili, že poškozená měla na krku devět ran, v okolí krku několik dalších povrchových říznutí. Na hrudníku byla další dvě hluboká bodnutí, jedna rána směřovala mezi žebra, druhá byla u prsa. Jedenáct bodnutí bylo na končetinách,“ popsal znalec.

Rány na nohou podle něj značí, že se žena snažila útočníka kopat. Útok byl však příliš intenzivní.

„Život by jí nezachránila ani včas přivolaná pomoc. Zemřela v ranních hodinách násilnou smrtí,“ konstatoval.

Podle spisu čtyřiatřicetiletý Pavel Kohút loni 23. listopadu ve společném bytě ve Dvoře Králové nad Labem pod vlivem alkoholu a drog ubodal kuchyňským nožem o délce třiceti centimetrů devětadvacetiletou přítelkyni. Na těle měla dvaatřicet ran.



Při prvním hlavním líčení obžalovaný tvrdil, že si na útok skoro nepamatuje. „Když jsme si lehli, tak jsem najednou vyskočil z postele a běžel jsem do kuchyně. Tam jsem vzal nůž s dřevěnou rukojetí, který jsme ukradli na chatě. Stalo se to okolo jedenácté hodiny večer. Pouze vím, že na mě křičela, kam jdu. Pak si pamatuji, že jsem nad ní klečel. Vím, že měla ránu na krku. Nechal jsem ji v ložnici a šel jsem si zakouřit. Chvilku jsem koukal ještě na televizi a pak se vrátil do ložnice. Byla studená, tak jsem ji přikryl dekou, vzal jsem dvě mince, zavřel jí oči a mince na ně položil,“ uvedl.

Říkal mi, že mě zabije s láskou, uvedla expartnerka obžalovaného

Poté si šel zase sednout k televizi a byl vzhůru až do rána. V šest ráno prý zavolal kamarádovi, kterému všechno řekl. Dopoledne ho zatkla policie.

U soudu vypovídala i švagrová zabité ženy, která podotkla, že ji hodně změnil život s obžalovaným.

„Ona se mi svěřila, že ji Pavel napadl nebo ona jeho. Ona měla dceru, ale o tu se stará její otec a bývalý přítel. Ona pořád říkala, že Pavla miluje,“ řekla svědkyně.



Předseda senátu Luboš Sovák přečetl výpověď bývalé přítelkyně Kohúta, která se k hlavnímu líčení nedostavila.

„Seznámili jsme se v baru, kde jsem pracovala. Časem se začal chovat jinak. Nadával mi za svůj život, přišel z hospody a vyhodil televizi z okna nebo jídlo z ledničky, protože jsem špatně nakoupila,“ uvedla žena.

Podle ní měl obžalovaný rád nože. „Říkal mi, že mě zabije s láskou. Jednou byl u mě doma, já seděla v otevřeném okně, přišel ke mně a řekl, že mě z něho vyhodí,“ řekla žena na policii.

Také uvedla, že zabitá žena chodila často s modřinami: „Jednou přišla ke mně do baru a měla popáleniny, prý jí to udělal Kohút žehličkou.“

Obžalovaný se proti výpovědi svědkyně ohradil. Uvedl, že lže a snaží se ho zničit. „Výpověď je účelově směřovaná proti mně. Jsou tam samé lži. Ona na nás žárlila. Požaduji, aby byla vyslechnuta tady,“ řekl Kohút.

Ten je kromě vraždy obžalovaný z pěti loupežných přepadení. Usvědčila ho jeho DNA. Hrozí mu až osmnáct let za mřížemi. Rozsudek padne v pondělí.