Za vraždu a loupeže dostal muž 18 let vězení a musí zaplatit milion

Soudce poslal Pavla Kohúta na pět let do vězení s ostrahou za loupežná přepadení. Po odpykání tohoto trestu by měl nastoupit do věznice se zvýšenou ostrahou na zbývajících třináct let.

Muž musí zaplatit milion korun jako nemajetkovou újmu dceři zavražděné ženy. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání

Předseda senátu Luboš Sovák svůj verdikt odůvodnil tím, že se Kohút k loupežím i vraždě přiznal.

„Byly uděleny dva tresty, souhrnný pětiletý trest za loupeže. Za ty bude umístěn do věznice s ostrahou. Poté bude přemístěn do věznice se zvýšenou ostrahou za vraždu, kdy si odpyká třináctiletý trest. Ohledně loupeží mu byl udělen trest na spodní hranici, k činu se doznal, což byla polehčující okolnost. K vraždě se rovněž přiznal, ale svým jednáním způsobil smrt a už v minulosti byl trestán, proto mu byl udělen třináctiletý trest,” odůvodnil Sovák, jenž zdůraznil, že obžalobu potvrdili svědci i soudní znalci.

Podle spisu dvaačtyřicetiletý Kohút loni 23. listopadu ve společném bytě ve Dvoře Králové nad Labem pod vlivem drog a alkoholu napadl svou devětadvacetiletou přítelkyni nožem. Celkem jí zasadil dvaatřicet bodnořezných ran do krku, hrudi a končetin.

Podle soudního znalce by ani včas přivolaná pomoc nedokázala ženu zachránit. „Zemřela v ranních hodinách násilnou smrtí,“ konstatoval své závěry při minulém jednání znalec z oboru soudního lékařství. Zároveň podotkl, že poškozená se útoku bránila. „Proti útočníkovi s velkou pravděpodobností vykopávala i nohy,“ dodal.

Obžalovaný opakovaně namítal, že si z osudné noci příliš nepamatuje. „Když jsme si lehli, tak jsem najednou vyskočil z postele a běžel jsem do kuchyně. Tam jsem vzal nůž s dřevěnou rukojetí, který jsme ukradli na chatě. Pouze vím, že na mě křičela, kam jdu. Pak si pamatuji, že jsem nad ní klečel. Když jsem ji bodal, tak nic neříkala. Vím, že měla ránu na krku. Nechal jsem ji v ložnici a šel jsem si zakouřit. Chvilku jsem koukal ještě na televizi a pak se vrátil do ložnice,’’ vysvětloval.

Po jeho návratu do ložnice byla prý už žena ledová. „Přikryl jsem ji dekou, vzal jsem dvě mince, zavřel jí oči a ty mince na ty oči položil. Potom jsem si šel zase sednout k televizi a byl vzhůru až do rána,“ dodal ke své výpovědi. Policisté ho druhý den zadrželi v centru města.

Říkal mi, že mě zabije s láskou, svědčila bývalá partnerka

K povaze obžalovaného se při výslechu na policii vyjádřila i jeho bývalá přítelkyně. Soudce pak při hlavním líčení četl její výpověď.

„Seznámili jsme se v baru, kde jsem pracovala. Časem se začal chovat jinak. Nadával mi za svůj život, přišel z hospody a vyhodil televizi z okna nebo jídlo z ledničky, protože jsem špatně nakoupila,“ uvedla žena.

Podle ní měl obžalovaný rád nože. „Říkal mi, že mě zabije s láskou. Jednou byl u mě doma, já seděla v otevřeném okně, přišel ke mně a řekl, že mě z něho vyhodí,“ řekla žena na policii.

Také uvedla, že zabitá žena chodila často s modřinami: „Jednou přišla ke mně do baru a měla popáleniny, prý jí to udělal Kohút žehličkou.“

Obžalovaný se proti výpovědi svědkyně ohradil. Uvedl, že lže a snaží se ho zničit. „Výpověď je účelově směřovaná proti mně. Jsou tam samé lži. Ona na nás žárlila. Požaduji, aby byla vyslechnuta tady,“ řekl Kohút.

Ten byl kromě vraždy obžalovaný z pěti loupežných přepadení. Usvědčila ho jeho DNA.

Obžalovaný Pavel Kohút u Krajského soudu v Hradci Králové