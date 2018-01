Za osahávání osmileté dívky při hře s kolíčky dostal důchodce podmínku

Muž dostal tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Dále musí poškozené uhradit padesát tisíc korun za nemajetkovou újmu. Rozsudek je pravomocný, obhájce i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.

Podle obžaloby Václav B. nejméně půl roku zneužíval nízkého věku své sousedky. Nezletilá nemohla rozumět tomu, co dělá, a na jeho „hry“ ve většině případů přistoupila.

Obžalovaný před senátem řekl, že udělal chybu. „Za barákem jsme si hráli s kolíčky a dopadlo to takhle. Řekl jsem jí, ať si kolíčky schová, že je budu hledat, a dal jsem si ruce na oči. To, že si schovala kolíček pod spodní prádlo, se stalo pouze jednou,“ prohlásil.

Obžalovaný se k osahávání dívky při hledání kolíčků přiznal. „Maximálně jsem ji sahal na prsa nebo do vlasů,“ řekl a popřel, že by takovou „hru“ hrál ještě s jinými dívkami. „Myslím, že ji navedl její otec, aby se mi pomstil. Jednou jsme se hodně pohádali kvůli penězům. Od té doby jsme se nebavili,“ uvedl. Znásilnění však razantně odmítl.

U soudu také pronesl, že odmítá poškozené vyplatit nemajetkovou újmu ve výši dvě stě tisíc korun. „Jsem invalidní důchodce, mohu zaplatit pouze padesát tisíc korun na splátky,“ dodal.

„Hráli jsem hru a sahal mi až sem“

U soudu zazněla i výpověď několika svědků. Podle manželky obžalovaného není možné, aby tento čin její muž spáchal: „Ta holka strašně lže. Za manželem chodila jen, když něco potřebovala. Po této události jsme se odstěhovali k synovi.“

Otec nezletilé, který celou věc ohlásil, naopak nevěří, že by si dcera takovou věc dokázala vymyslet.



„Přišla za mnou, že mi musí něco říct. Začala, že si s ní obžalovaný hrál na schovku kolíčků. Oni to hráli často, ale v ten den mu řekla, že má jen kraťasy. Nakonec s ním ale tuto hru hrála a schovala kolíček do přístřešku na zahradě. Řekla mu, že ho u sebe nemá, ale on jí nevěřil a začal ji všude osahávat. Pak ji prý osahával mezi nohama, což se podle dcery stalo už několikrát,“ řekl otec poškozené, podle kterého je nyní dívka ve špatném psychickém stavu.

Před senátem zazněla i výpověď poškozené. „Hráli jsem hru a osahával mě až sem,“ ukázala si rukou do rozkroku. „Stalo se to víckrát. Sahal mi na záda, na pupík přes oblečení. Nevím, proč jsem to neřekla dřív. Když jsem to pak pověděla doma, tak mě taťka pochválil a nadával na pana Václava,“ řekla dívka, podle které obžalovaný osahával i její matku.

Soud si nechal vypracovat znalecké posudky z psychiatrie a sexuologie, které neprokázali u obžalovaného žádnou poruchu ani sexuální deviaci. Muži hrozilo za znásilnění až 12 let vězení.