Soud zamítl obnovení případu znásilnění spoluvězně v pardubické věznici

Novým klíčovým důkazem, který měl svědčit o nevinně obžalovaného, je dopis od Lakatošova spoluvězně z pardubické věznice. V dopise se snažil uvést, že ví o tom, si poškozený znásilnění vymyslel.

„Dopis jsem napsal sám, nikdo mě neovlivňoval. My nejsme s Lakatošem kamarádi, ale vadí mi, že je odsouzený někdo nevinný,“ řekl u soudu autor dopisu Fabrizio Sanchez, který se původně jmenoval Michal Lakatoš, s obžalovaným však není příbuzný.



Před senátem se snažil vysvětlit, proč je Lakatoš nevinný. „Jednou jsem v čekárně u doktora potkal poškozeného, kterého jsem se na to zeptal. On mi řekl, že si to celé vymyslel. Ptal jsem se ho, proč to udělal. Řekl mi, že se ho chtěl zbavit. Oni z něj měli někteří strach, protože nemá rád homosexuály a vždycky na ně křičel,“ řekl svědek obhajoby.

Dále se snažil předsedu senátu upozornit na praktiky v pardubické věznici. „Pan poškozený byl pořád v kanceláři vychovatele. Také byl takovou spojkou mezi vychovatelem a vězni. Když se chtěl někoho zbavit, tak se ho zbavil. Já se snažil napsat na prevenci, ale nikdy mi nikdo neodepsal,“ posteskl si.

U úterního jednání vypovídal i odsouzený Lakatoš. Už před zahájením podal již pátou námitku na podjatost senátu, všechny předešlé Vrchní soud v Praze zamítl.

„Necítím se být vinen. Člověk, který sedí za znásilnění, řekne, že jsem ho znásilnil? Nikdo nevíte, jaké to ve vězení funguje,“ řekl Lakatoš, který narážel na fakt, že i poškozený si odpykává trest za znásilnění.

Podle předsedy senátu by další dokazování bylo jen plýtvání peněz. „Jsme přesvědčeni, že ani výpověď tohoto svědka nepřinesla do případu nic nového,“ zdůraznil předseda senátu Miroslav Veselský.

Začal si mě dobírat kvůli mé orientaci

Robert Lakatoš stanul před soudem poprvé v roce 2015. Za opakované znásilňování spoluvězně mu hrozilo až dvanáct let. Lakatoš si už v té době odpykával trest za majetkovou trestnou činnost.

U prvního hlavního líčení se hájil tím, že poškozený lže. „Je mimo, je to na mě celý nahraný. Jsem jiného založení. Nejsem na chlapy. Mám manželku a děti,“ tvrdil Lakatoš.

Poškozeným je osm let starší muž, který sedí za znásilnění nezletilých chlapců. Kromě toho mu lékaři diagnostikovali pedofilii, podle soudních znalců má také sklony k bájné lhavosti. Znásilněný muž zároveň před senátem vypověděl, že se Lakatoše bál.

„Když jsem přišel do pardubického vězení, začal si mě dobírat kvůli mé orientaci. Říkal mi Pipinko, měl na mě divné narážky,“ řekl tehdy u soudu (více čtěte v článku Říkal mi Pipinko, pak mě znásilnil)

Proti osmiletému trestu se odvolal. O rok později poslal Vrchní soud v Praze případ zpět k hradeckému krajskému soudu a nařídil doplnit důkazy.

Stejně jako u prvního jednání byl poškozený vyslechnut přes konferenční hovor. V případu se tehdy objevil nový důkaz - obžalovaného přirození. Poškozený totiž uvedl, že na něm má piercing. Obhájce požádal poškozeného, aby penis nakreslil.

„Za celou svou kariéru jsem něco takového nepodstoupil. Tento případ vejde do historie hradeckého krajského soudu,“ pronesl tehdy předseda senátu Veselský (více čtěte v článku Kresba penisu v soudní síni jako důkaz). Soud Lakatošovi znovu potvrdil osmiletý trest.