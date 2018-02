Na křižovatce v Hradci Králové je otočený semafor, ohrožuje to chodce

„Já jsem přešla podle semaforu pro auta, když měla červenou. Všimla jsem si toho už včera před polednem, jezdím tudy každý den na odpolední do práce. Je to nebezpečné, ale přejít musím,“ říká iDNES.cz Martina Zezulová, která si myslí, že semafor pootočil silný vítr.



S nebezpečnou situací na křižovatce u hradecké Tesly se musel vyrovnat i Antonín Dušek.

„Je to nebezpečné, protože tady jsou dva proudy. Jedna půlka aut už má červenou, ale druhá ještě může jet. Když to člověk odhaduje a nevidí na semafor, tak je to hrozně špatné. Já jsem se musel podívat na semafor v opačném směru,“ líčí svou přecházecí strategii starší muž.

Redakce iDNES.cz o situaci informovala policii, která na místo vyšle hlídku.

„Na místo posíláme dopravní policisty a ti situaci prověří,“ řekla před polednem mluvčí hradecké policie Iva Kormošová a přidala radu, jak by si lidé v podobných situacích měli počínat: „Pokud je to krizová situace, pak volat na linku 158, my vyrozumíme správce komunikace. Případně mohou lidé volat na dopravní inspektorát nebo městskou policii.“

Jako nebezpečnou situaci, která by se měla rychle řešit, vidí pootočený semafor koordinátorka BESIPu pro Královéhradecký kraj Lada Kociánová: „Podle mně je na místě zavolat bezprostředně policii, oznámit to kompetentním místům a zjednat rychle nápravu,“ doporučuje i ona.