Terminálu v Chlumci chybí pozemky, po majitelích město pátrá už sedm let

Nový terminál, který má sloužit pro tisíce lidí z Chlumce a okolí, má stát 33 milionů korun a 90 procent může město získat z evropských dotací na rozvoj hradecko-pardubické aglomerace.

Pokud však město nesežene potřebná povolení do konce roku, dotace nebude a radnice rekonstrukci odloží na neurčito. Plocha autobusového nádraží a přilehlé parkoviště jsou přitom už dnes ve špatném stavu.

„Na parkovišti nechávají auta lidé, kteří dál cestují za prací vlakem. Kapacita už dnes nestačí, proto ji chceme rozšířit na 145 míst, rekonstruovat chceme povrchy i chodníky, vybudovat se mají nová autobusová stání a zastávky. Obnovit se má také zeleň a na ploše mají být speciální boxy, kde by si lidé mohli bez obav z krádeže nechávat i dražší kola,“ plánuje chlumecký starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Jenže projekt už léta brzdí nevyřešené vlastnické vztahy na části pozemku o rozloze pouhých 300 metrů čtverečných.

„Uprostřed je klín pozemků, kde městu patří ideální polovina. Když jsme začali hledat majitele, zjistili jsme, že se jedná o Čecha, který se odstěhoval do Francie, kde v polovině minulého století zemřel. Po velkém pátrání jsme se dozvěděli, že měl tři děti, které už také nežijí. Dnes by tak mohlo pozemek dědit šest vnoučat původního majitele,“ líčí starosta. Přestože radnice ještě má téměř 11 měsíců, problém neúspěšně řeší už sedmým rokem.

„Věc byla přidělena jednomu notáři, který po dvou letech nepostoupil ani o píď. Podali jsme na něho stížnost, že nekoná. Takže soud to přidělil druhému notáři, který už s námi spolupracuje. Dědické řízení ale může trvat ještě léta, a tak jsme požádali s vědomím notáře těch šest potenciálních vlastníků, zda by dali komerčnímu právníkovi plnou moc, aby je zastupoval pro stavební povolení na náš terminál. Je to sice hrozně komplikované, ale je to jediná možnost, kterou by měl akceptovat speciální stavební úřad v Hradci Králové, který bude o věci rozhodovat,“ popisuje peripetie Uchytil.

Lhůta je šibeniční, ví radnice

Jenže už samotné hledání dědiců byla takřka detektivní práce: „Pomohla nám Češka žijící ve Francii, která tam nahlédla do registrů, a měli jsme kontakt na první dědičku a postupně jsme dohledali další. Zdá se, že nikdo z nich s novým terminálem nemá problém, teď by nám tedy měli poskytnout plnou moc,“ věří starosta Uchytil.

Stavební povolení však podle podmínek dotace musí Chlumec získat do konce roku. Jenže to je opravdový problém. Speciální stavební úřad pro dopravní stavby na hradeckém magistrátu je dlouhodobě v těžké personální krizi a nestíhá.

„Žádosti se rozhodně nevyřizují v zákonných lhůtách - ty jsou pro běžné řízení 60 dní, v případě komplikovanějších staveb 90 dnů. Tyto lhůty jsou v naší personální situaci iluzorní,“ líčí situaci na magistrátu tajemnice úřadu Markéta Bartušová.

Město sice chystá spojení stavebních úřadů, které by mělo situaci zlepšit, přesto jsou dlouhé lhůty dalším faktorem, který může stavbu terminálu ohrozit.

„Pokud se nám to nepodaří, budeme čekat další léta na vyřešení tohoto případu, který se už teď táhne sedm let. Mezitím nám samozřejmě uteče 30 milionů dotace. Pak ale také můžeme hodit do kanálu projektovou dokumentaci za milion korun,“ mračí se starosta pětitisícového města.

V takovém případě by se podle něj lidé nového přestupního uzlu jen tak nedočkali:

„Terminál má sloužit hlavně přespolním. Mezi auty, autobusy a vlaky přestoupí v Chlumci každoročně 750 tisíc lidí - v drtivé většině dojíždějí za prací z okolních obcí. Abychom z rozpočtu města stavěli pro přespolní terminál za 33 milionů korun, to mi zastupitelé nikdy neschválí.“

Uchytil ale současně připomíná, že situaci komplikuje čtyři roky starý občanský zákoník.

„Podle starého zákoníku stačilo vlastnit dvě třetiny pozemku a dalo se získat stavební povolení. Teď stačí jediný menšinový vlastník a nikdo s tím nic neudělá. Mrzí mě, že pro tyto případy neexistuje zrychlený mechanismus.“

Pokud by se přece jenom podařilo všechny peripetie zvládnout, pak by mohl nový terminál stát nejpozději v roce 2020. Navíc Správa železniční dopravní cesty plánuje do pěti let rekonstrukci nádraží a dnes nevzhledný dopravní uzel by se mohl stát chloubou města.