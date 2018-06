Trutnov už přestavuje areál za nádražím na supermoderní středisko

Nedaleko navíc brzy začne přestavba bývalého kulturního domu na centrum duševního zdraví, město chce také vyspravit zdejší velké záchytné parkoviště. Takové změny část Střední Předměstí nepamatuje desítky let.

Investice navážou na rekonstrukci nedalekého domova pro seniory nebo sídla Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS).

„Areál Na Nivách se výrazně změní, je to velký zásah do této městské části. Začne to zde znovu žít,“ slibuje starosta Ivan Adamec (ODS).

Bývalý sportovní areál se v posledních týdnech proměnil ve staveniště. Dělníci začali s demolicí původních budov už na konci loňského roku, dnes jsou z objektů ruiny.



Na jejich místě vyrostou nové ateliéry, učebny, vstup s kavárnou, ale také lezecká věž, lanový park a několik hřišť, celkem 20 dílčích staveb (podrobnosti v článku Centrum mládeže v Trutnově bude mít lanový park na střeše a kouřící stěnu).

„V oblasti volnočasových aktivit je to projekt, který může být příkladem pro celou republiku. Až se středisko otevře, tak se tady delegace ředitelů ostatních středisek a domů dětí určitě netrhnou,“ říká ředitel SVČ Josef Khol.

Nové středisko zahájí činnost na konci letošního roku. Pro Trutnov je to největší investice od stavby kulturního centra UFFO za půl miliardy korun v roce 2010. Rozpočet je 197 milionů korun. Na zásadní investiční akce zastupitelé loni schválili nový úvěr na 350 milionů korun.

Nedaleko odsud Královéhradecký kraj zmodernizuje další starou budovu. Z někdejšího kulturního domu vznikne centrum duševního zdraví. Doplní spektrum služeb pro lidi s psychickou nemocí či poruchou.

„Cílem těchto center je pomocí komplexních služeb dosáhnout včasného vyhledání a oslovení duševně nemocných, včasné léčby, zdravotní a sociální stabilizace i snížení počtu hospitalizací,“ vysvětluje ředitelka RIAPSu Zuzana Kozáková.

Tým budou tvořit lékaři, psychologové i sociální pracovníci. Rekonstrukce by měla začít letos na jaře, potrvá dva roky.

Město Trutnov plánuje rekonstrukci provizorního záchytného parkoviště na Středním Předměstí mezi RIAPSem a střediskem volného času. Je to poslední velká neopravená parkovací plocha v Trutnově.