Stadion v Hradci se nezdrží, opravuje radnice výroky šéfa fotbalistů

Ještě než se nový ředitel hradeckého fotbalového klubu stačil rozkoukat, už si vysloužil napomenutí od města. Jiří Sabou totiž před několika dny promluvil o zdržení při stavbě zcela nového fotbalového stadionu.

Bývalý hráč Žižkova a Teplic, který od začátku roku klub vede coby výkonný ředitel, prohlásil, že v projekci se vyskytly chyby, stále ještě není hotová a navrch přidal myšlenku, že vzorem by měl být klub hokejový, kde to dělají správně.

Radnice vzápětí kontrovala, že Sabou by se pro příště měl starat především o sportovní stránku a začala „narovnávat“ slova o zdržení projektu.

„Při tak velké akci se nějaké problémy vždy vyskytnou, je to běžné, ale chci ujistit, že vše běží tak, jak má,“ opravuje výrok ředitele náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Již loni na podzim z malšovického stadionu zmizela západní tribuna včetně ocelové konstrukce střechy. Zbyl pouze mohutný pískový val a těžká mechanizace se nyní věnuje kanalizaci, která však přímo nesouvisí se stavbou nové arény.

První na řadě bude západní tribuna

Ta začne růst s největší pravděpodobností ještě letos na podzim. V první etapě půjde o úplně novou západní tribunu, která převezme roli té hlavní, spolu s ní se možná hned na úvod budou budovat i boční tribuny, většina inženýrských sítí, vzduchotechnika, dopravní napojení, úprava hrací plochy včetně vyhřívání a nové osvětlení.

„Máme předanou stavební dokumentaci a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Určitě se začne stavět ještě v letošním roce,“ slibuje Vedlich.

Jen úvodní etapa - tedy stavba západní tribuny - by měla stát 270 milionů korun. Radnice si původně stanovila maximální hranici 400 milionů korun, avšak zastupitelé vloni v květnu schválili navýšení na 550 milionů.

Přestože o způsobu financování se stále vedou jednání, náklady s největší pravděpodobností půjdou za městem.

„Zatím se skutečně kloníme k tomu, že stadion zaplatíme z vlastních zdrojů a nikoli z úvěru, i když to stále ještě není definitivní,“ pokračuje Vedlich, který určité naděje vkládá do ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, respektive do jeho dotačních programů.

Spíš nepřehlednou situaci, kterou ještě více znepřehlednilo trestní stíhání bývalý šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, se snaží rozplést člen představenstva hradeckého klubu Jiří Kos.

Zkusí se ucházet o dotaci z ministerstva školství

„Máme informace z ministerstva, že se dotace skutečně připravují, a proto pečlivě sledujeme jejich obrysy. Pokud se vhodná dotace objeví, určitě o ni požádáme. Dotace se totiž znovu začínají objevovat,“ upozorňuje náměstek primátora.

Hradec si před Peltovou aférou dělal na ministerský příspěvek poměrně velké naděje. Z policejních dokumentů vyplynulo, že se fotbalový boss s někdejší náměstkyní ministerstva školství Simonu Kratochvílovou domlouvali, jak rozdělit investiční dotace pro rok 2017, a to dokonce ještě předtím, než vůbec zasedla expertní komise ministerstva školství, která o nich rozhoduje. Bez hodnocení tímto způsobem prý úspěšným žadatelům o dotace přihráli 454 milionů korun.

Projekt stadionu se již na jaře dostane i na program zastupitelstva. „Nyní budeme muset překontrolovat dokumentaci, porovnat s výkazem výměr, a jestli bude vše v pořádku, stihneme to ještě v březnovém programu. V případě oprav to bude v dubnu,“ dodává Vedlich.

Letos začne nejen první etapa stavby stadionu, ale stadion s jistotou přijde o čtyři charakteristické osvětlovací stožáry. Lízátka budou úplně nová, jen o něco nižší.

