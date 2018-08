Stavba stadionu je za dveřmi, Hradci se stále nedaří získat dotaci

Ani téměř 15 měsíců poté, co zastupitelé Hradce Králové schválili prodražení stavby fotbalového stadionu o 150 milionů korun, není jasné, zda radnice dosáhne na slibovanou dotaci, anebo bude muset náklady odhadované až na 550 milionů korun zaplatit ze svého.



Hradec by přitom uvítal, kdyby měl jistotu co nejdříve. Začátek budování je totiž na spadnutí. Stavba dvou nových tribun, hrací plochy, parkoviště i osvětlení by měla začít v lednu, nejpozději v únoru. Zdá se také, že město nebude mít nouzi o uchazeče: někteří zájemci z řad stavebních firem již na malšovickém stadionu byli na výzvědách, aby zjistili, zda má smysl hlásit se do výběrového řízení.

„V prvním kole se bude posuzovat pouze kvalifikace uchazečů, to znamená jeho schopnost postavit stadion kvalitně a v termínech. Ve druhém kole už se budou hodnotit samotné nabídky firem, které projdou sítem kvalifikace,“ říká Jindřich Vedlich, náměstek primátora a současně člen představenstva hradeckého fotbalového klubu.

Kvůli technickým komplikacím sice došlo k několikadennímu zdržení, avšak stále platí, že vítěz tendru by měl být znám ještě na podzim a do konce roku by s ním město rádo uzavřelo smlouvu. Platí i minimální cena díla 370 milionů korun, aby žádný uchazeč nemohl nabídnout nereálně nízkou cenu.

Hradec lobbuje hned na dvou ministerstvech

Přestože za poslední roky největší investiční akce města je blízko, nejasnosti se dosud nepodařilo rozptýlit. A Hradci nejspíš do karet nehraje ani načasování: vláda minulý týden zaujala neutrální postoj k návrhu na ustavení Národní sportovní agentury, kterou by v budoucnu měl řídit vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO) a jež by kromě jiného měla výrazně zjednodušit velmi zdlouhavý proces přidělování dotací. Milan Hnilička by byl rád, kdyby úřad začal fungovat od roku 2020.

Zastupitelé přitom zdražení stavby o 150 milionů korun vloni schválili na žádost tehdy vazebně stíhaného Miroslava Pelty. Podle něj by uvažovaný stadion „pouze“ za 400 milionů korun nevyhověl požadavkům na konání reprezentačních utkání.

Hradec se snaží lobbovat, leč zatím bez výsledku. „Snažíme se dokonce na několika liniích. Já jsem o tom jednal s ministrem školství Robertem Plagou i se sportovním zmocněncem Milanem Hniličkou a pan primátor současně o případné dotaci na stadion také s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou,“ pokračuje Vedlich, ale připomíná, že je předčasné hovořit o nějakých závěrech těchto schůzek.

To ostatně potvrzuje i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Ministerstvo žádnou žádost o dotaci neobdrželo. V současnosti není ani vypsána žádná výzva na sportovní investice a rok 2019 je v přípravě,“ konstatuje Antonín Zelenka z ministerského oddělení vnějších vztahů a komunikace. Hradecký primátor Zdeněk Fink se však nevzdává naděje: „Máme vládě poslat dokument, který bude obsahovat investiční priority, se kterými by mohl stát pomoci,“ říká.

Nejasné financování

O tom, že kluby mají s žádostmi o peníze kvůli značné neprůhlednosti dotačních programů velké potíže, ví i ministr Plaga: „Já bych si představoval robustnější novelu, která by začala trochu lépe řešit financování.“ Proto by rád zdlouhavý proces podstatně urychlil.

K šancím Hradce tato informace nenapovídá nic. Poněkud zarážející je však zpráva, že letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, zatímco slibováno bylo sedm, navíc ještě jako ministr financí Andrej Babiš řekl, že sport by si zasloužil kolem 12 miliard.

Velké obavy z financování tak náročného projektu neskrývá například aktivista Aleš Dohnal, který v řadách Pirátů kandiduje do zastupitelstva.

„Je jasné, že aby nebyly ohroženy další velké investice, musí město najít pro stadion externí zdroje financování, nebo zvolit skromnější variantu. Nabízelo by se investici do stadionu rozdělit do delšího časového období. Jako první by se postavila pouze hlavní tribuna s kompletním zázemím, která by splňovala základní licenční limity pro českou ligu i evropské poháry. Vyšla by na přibližně 250 až 270 milionů korun. Další kroky včetně rozšíření hlavní tribuny o skyboxy a VIP prostory by byly realizovány podle rozpočtové situace města nebo možnosti zajistit externí financování,“ nabízí možné řešení.

Opoziční zastupitel Martin Hanousek (ZPH a SZ) pak dotaci považuje za klasický předvolební slib: „Navíc je to planý slib. Nevěřím tomu tím spíš, že jsme těsně před volbami. Zaráží mne, že dosud neexistuje nejen cenová kalkulace, ale ani analýza, jaký to bude mít dopad na jiné projekty města a na jeho zadluženost.“