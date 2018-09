Piráti ztroskotali s referendem o financování stadionu v Hradci

Piráti, ač do zastupitelstva dosud nepronikli, se v létě pokusili do programu dostat bod, který sice nenadchl vedení města, ale měl slušnou naději zaujmout veřejnost.

Strana navrhla referendum, v němž by se lidé vyjádřili k financování chystaného stadionu. Město na něj totiž dosud nezískalo dotace. Plebiscit se podle představ Pirátů měl konat už při říjnových komunálních volbách.

Jejich snaha však vyzněla rozpačitě a referendum nebude. Tedy prý prozatím. Výbušný bod o referendu měl být zařazen do programu srpnového zastupitelstva. Nakonec se neobjevil a Piráti se vzdali i možnosti s návrhem vystoupit v závěrečné diskusi.

Lídr strany pro komunální volby Pavel Vrbický údajně oslovil primátora, zastupitelům poslal návrh na usnesení, o které požádal přes podatelnu, zajímal se o potenciální podporu zastupitelských klubů, leč o referendu se koncem srpna v sále Adalbertina mluvilo pouze v zákulisí.

„Dozvěděli jsme se, že takový bod může podat jen zastupitel a nikoli občan, což bychom mimochodem také rádi změnili. V závěrečné diskusi bychom už vůbec ničeho nedocílili, ostatně už bylo hodinu a půl po programu a přítomný byl jen zlomek zastupitelů,“ posteskl si Vrbický.

Piráti chtěli při referendu zjistit, jakou má výstavba stadionu podporu veřejnosti, ale hlavně zamýšleli otázku formulovat tak, aby aréna vyrostla pouze za podmínky, že radnice na ni získá soukromé, státní, případně krajské dotace, a to ve výši alespoň 40 procent.

Je pozdě zkoušet referendum, míní někteří

Od vládnoucí koalice se podpora referenda čekat nedala, výhradami se netajili ani komunisté a hnutí ANO žádalo diskusi lídrů zastupitelských klubů, jediné povzbuzení zaznělo od opoziční Změny pro Hradec (ZPH). Nyní však i zastupitel ZPH Martin Hanousek říká, že od Pirátů očekával mnohem víc.

„Očekával jsem důvodovou zprávu, diskusi a kampaň, ale vůbec nic z toho nenastalo. To přece nejde začít mluvit o tak ohromné věci a neodpracovat to. Referendum bych podpořil, ale Piráti to neměli připravené,“ kritizuje Hanousek.

Podle něj by sice byla vhodnější trochu úspornější varianta stadionu, ale teď - když začátek stavby je na spadnutí - je už podobná diskuse zbytečná.

„V této fázi už je opravdu pozdě. Já bych se referendům nebránila, avšak je třeba si uvědomit, že to je nápad, jehož realizace stojí 1,5 milionu,“ říká Monika Štayrová, zastupitelka a lídryně hnutí ANO pro nadcházející volby.

Otázku financování i tak otevřeme, tvrdí Piráti

Rovněž Piráti přiznávají, že i kdyby návrh referenda prošel, jeho příprava by měla šibeniční termín. Sice je prý znechutily výroky některých představitelů města o laciném populismu, ale myšlenky se nevzdávají, jen si počkají na výsledky voleb.

„Určitě otevřeme otázku financování. Stadion je bez diskuse potřeba, ale je potřeba zamyslet se nad tím, zda je zdravé uvažovat o tom, že jej město postaví celý ze svého, a přitom vědět, že je současně třeba financovat i severní terasy, Benešovu třídu, Velké náměstí anebo třídu Karla IV. Pro stavbu svých stadionů jiná města dokázala najít externí financování a já nevím, proč by Hradec Králové měl být výjimkou,“ zdůrazňuje Aleš Dohnal, aktivista a čtyřka kandidátky Pirátů.

Otázku referenda Dohnal neopouští. „Jediný smysl má jen v případě spojení s volbami s předpokládanou účastí aspoň 40 procent,“ je si vědom.

Radnice ujišťuje, že o dotacích jedná. Žádost ale nepodala

Pro Hanouska už je téma referendum definitivně uzavřené: „Spojit jej s komunálními volbami byla poslední možnost a je naivní a naprosto nereálné domnívat se, že se to podaří později. Dopadne to tak, že nové zastupitelstvo bude velmi rychle konfrontováno se současnou přípravou, která není nejlepší, ale také s otázkou, z čeho to zaplatíme. Projekt už je zkrátka v takové fázi.“

Stavba už je nejspíš skutečně za dveřmi. Město by chtělo ještě do konce roku uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení s minimální cenou 370 milionů korun. Budování dvou nových tribun, hrací plochy, parkoviště i osvětlení by mělo začít v lednu, nejpozději v únoru.

Pirátům jde hlavně o to, aby si Hradec kromě stadionu mohl dovolit financovat i jiné důležité akce, proto se plánů na referendum stále drží. Tématem plebiscitu by byly dotace. Ty se město snaží získat i bez přičinění Pirátů, leč zatím neúspěšně.

„Snažíme se dokonce po několika liniích. Já jsem o tom jednal s ministrem školství Robertem Plagou i se sportovním zmocněncem Milanem Hniličkou a pan primátor současně o případné dotaci na stadion také s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou,“ připomíná náměstek primátora Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).

Antonín Zelenka z oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství však vzkazuje: „Ministerstvo žádnou žádost o dotaci neobdrželo. V současnosti není žádná výzva na sportovní investice ani vypsána a rok 2019 je v přípravě.“