Za opakování tendru na stadion může chyba systému, tvrdí administrátor

Po letech diskuzí, dohadů a vleklého povolování se měl nový stadion začít stavět na přelomu roku. Kvůli formální chybě je však nutné tendr na stavitele vypsat znovu. Podle magistrátu je na vině firma, kterou si město najalo na zorganizování výběrového řízení. Společnost Smart Effect neprodloužila lhůtu pro podání nabídek v elektronickém systému evidence veřejných zakázek. Radnice připouští maximálně dvouměsíční zpoždění.



„Výběrové řízení se musí zopakovat. Kdybychom pokračovali, hrozí ještě větší prodlení, protože by to mohl napadnout nějaký uchazeč nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To by znamenalo mnohem delší zdržení a něco podobného si nemůžeme dovolit,“ vysvětluje náměstek hradeckého primátora pro investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).



Původní lhůtu pro podání nabídek musel administrátor prodloužit o pět dní, protože město nestíhalo na dotazy zájemců o zakázku odpovídat. Ivo Táborský, jednatel společnosti Smart Effect, která tendr připravuje, říká, že na problém se přišlo hned, ale systém neumožnil chybu napravit:

„Termín jsme prodloužili, ale bohužel - a to je naše chyba - jsme si nevšimli, že je potřeba datum změnit dvakrát. Když se vydalo prodloužení, byly tam data dvě a to bylo špatně. Řešili jsme to s techniky Tender areny a ti řekli, že o tom vědí a že se s tím nedá nic dělat.“

Rada města v úterý rozhodla, že nový tendr zařadí ještě tento měsíc na zasedání zastupitelstva 25. září. Zastupitelé by měli původní řízení zrušit a hned rozhodnout o vypsání nového.

„Musíme to udělat na tomto zastupitelstvu. Budou komunální volby a nevíme, kdy bude další. Penalizace je samozřejmá, vyplývá ze smlouvy o dílo a uvažujeme i o tom, že s firmou ukončíme spolupráci. Se společností Smart Effect jsme spolupracovali už při opravách Benešovy třídy, nebo při stavbě křižovatky Koruna a pokaždé bylo vše bez problémů,“ říká Vedlich.

Tendr na stavbu stadionu schválili zastupitelé na mimořádném jednání v polovině července. Pro jich hlasovalo 28, žádný z přítomných nebyl proti a jako jediný se zdržel hlasování Martin Hanousek (Strana zelených). Toho problém nepřekvapuje:

„Je to další blamáž ve velkých výběrových řízeních na městě. Hrozně se tlačilo na to, aby se zakázka vypsala do komunálních voleb.“

Na zpackaný tendr reaguje i aktivista a čtyřka kandidátky Pirátů pro komunální volby Aleš Dohnal: „Je to další z řady pochybení a nesrovnalostí v nekonečném příběhu nové arény FC Hradec Králové. O největší hradecké zakázce za dlouhá léta by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z voleb.“



To ale investiční náměstek Vedlich odmítá: „K tomu není důvod, tady se pouze napravuje chyba administrátora.“ Stejně i hradecký primátor Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub): „Když se to už zpozdilo tímhle, není potřeba to zpožďovat dál,“ pravil Fink.

Přípravu stavby nového stadionu provázejí problémy dlouhodobě. Vedení města původně předpokládalo vypsání tendru na stavitele letos na jaře. Posunutí na léto radnice odůvodnila pozdním dodáním projektu. Naposledy magistrát sliboval zahájení stavby na přelomu roku, teď už se mluví o jaře 2019.

„Vzhledem k tomu, že příprava stadionu trvá 15 let, tak je to posunutí termínu imaginární problém,“ konstatuje místopředseda představenstva druholigového FC Hradec Králové Richard Jukl, jehož fotbalisté na stadionu hrají.