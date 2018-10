Mistr světa z posilovny chce zatočit s kriminalitou, bude starostou

Hron je jediným kandidátem nově zformované koalice čtyř uskupení na starostu. Nepřekvapí, že jeho prvořadým cílem je bezpečnější město.



Mistrovství světa v silovém trojboji, kterého se Petr Hron o víkendu ve slovenské Trnavě účastnil a kde přidal další titul do sbírky, pro něj bylo na delší dobu nejspíš poslední velkou mezinárodní akcí.

„Cvičit nepřestanu, ale jsem připravený na to, že sport budu muset obětovat. Maximálně pojedu na mistrovství republiky. Když něco dělám, tak to chci dělat naplno,“ říká o nové roli muž, který do podzimu ve své kategorii držel evropský rekord v benchpressu 261 kilogramů. V roce 2015 překonal dokonce světový rekord v dřepu, tehdy zdvihl 245 kilo.

„Být starostou je velká zodpovědnost, proto nechci nic podcenit. Čtyřletá práce zastupitele mi pomohla zorientovat se v problematice správy města. Myslím si, že jsem na to připravený,“ ubezpečuje Petr Hron.

Lídr sdružení Žít v Úpici ve volbách dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů. Jeho uskupení komunální volby vyhrálo už v roce 2014, nakonec ale skončilo v opozici. Stejně jako sdružení nezávislých kandidátů Ruka o čtyři roky dříve. V obou případech se dojednat koalici obratně povedlo sociálním demokratům.



Rezignace starosty za ČSSD Jaroslava Hůlka v loňském roce jako by předznamenala pád levicové strany v Úpici. V říjnových volbách se nedostala do dvouciferných čísel a získala pouze jediného zastupitele. Vítězi voleb se tentokrát podařilo poměrně rychle najít společnou řeč s hnutím ANO, Úpickými patrioty a Volbou pro město.

Pakt stvrdili podepsáním memoranda o koaliční spolupráci. Ve třináctičlenném zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu osmi křesel.

Podle Petra Hrona, který je jediným kandidátem budoucí koalice na starostu, by v Úpici měla vzniknout stabilní vláda: „Věřím tomu, že koalice bude držet při sobě. Od prvních schůzek jsme se dokázali dohodnout na programových bodech, které chceme prosazovat.“

Úpice kvůli problémům se sociálně nepřizpůsobivými lidmi v posledních letech získala nálepku problémového města. Počet lidí závislých na sociálních dávkách zůstává stále vysoký, ulice hyzdí ruiny vybydlených domů, alarmující jsou policejní statistiky kriminality, která v poslední době znovu roste.

V loňském roce podle nich meziročně stoupl počet trestných činů zhruba o třetinu. Rostoucí tendenci má také počet přestupků a případů narušování veřejného pořádku. Ve srovnání s okolními městy má Úpice téměř dvojnásobnou nezaměstnanost. Třináct procent obyvatel je zatíženo exekucí.

Kandidát na starostu chce z Úpice udělat bezpečné město. Podle Hrona je nutné, aby v ulicích bylo více policistů. Výpomoc strážníků z Trutnova, kteří ve městě na základě veřejnoprávní smlouvy působí, nepovažuje za dostatečnou. Otázka bezpečnosti navíc nejčastěji rezonovala ve výsledcích anket, které radnice v minulosti dělala.

Vybydlené domy? Zbourat

„Bezpečnost je největším problémem. Já osobně jsem pro založení vlastní městské policie. Máme spoustu vyhlášek, ale nemáme je jak vymáhat. Potřebujeme tady policii na 24 hodin denně. V současnosti jde z rozpočtu na bezpečnost v Úpici zhruba 600 tisíc korun ročně, což je strašně málo,“ upozorňuje Hron.

Nového starostu také čekají jednání s majiteli vybydlených bytových domů, které jsou po odchodu sociálně nepřizpůsobivých v havarijním stavu.

„Rizikové nemovitosti chceme vykupovat a s využitím státních dotací je zbourat nebo je poskytnout úpickým podnikatelům na byty pro zaměstnance. Nic jiného nám nezbývá, rizikových nemovitostí je tady hodně,“ naznačuje úpický silák. Domy hrůzy jsou například v Regnerově ulici, v nechvalně proslulé lokalitě Belveder ve směru na Havlovice nebo u Mostu II. odboje.

Stop pro obchodníky s chudobou

Důležitým nástrojem proti spekulantům se sociálním bydlením je nová vyhláška, která v říjnu začala platit a z Úpice udělala oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Zastupitelstvo ji schválilo po vzoru měst z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Hlavním efektem opatření je, že lidé, kteří se sem nově přistěhují, už nebudou moci žádat o dávky na bydlení. Tím Úpice přestane být pro obchodníky s chudobou atraktivní. Mezi další priority nové koalice bude patřit rekonstrukce koupaliště v úpické části Radeč, kterou rozjelo už předchozí vedení radnice.

V současnosti Úpice nemá žádné placené parkoviště, rovněž to by se mělo změnit. Vybírat se bude například v centru u obchodního centra, kde je parkoviště často beznadějně obsazené.