Stavba bytů u Kvasin drhne. Peníze jsou, obce nemají plochy či plány

Nové nájemní byty pro pracovníky z průmyslové zóny v Kvasinách na Rychnovsku jen tak nevyrostou. Přestože vláda schválila 400 milionů korun na jejich výstavbu už loni v červnu, radnice v okolí dosud nemají pozemky pro stavbu nebo jim chybí dokumentace k projektům.

Ministerstvo pro místní rozvoj přitom první výzvu na 60 milionú korun vypsalo už letos v dubnu. Slíbilo poslat 40 milionů na stavbu bytů a dalších 20 na přípravu pozemků.

„Ptali jsme se obcí, jaká je připravenost těch projektů, protože nemá cenu vypisovat dotační program, když ho nenaplní. Tyto částky nám nadiktovaly. Všichni deklarují, že na příští rok už budou mít větší připravenost, takže další peníze přesuneme do příštího roku,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Obce však na přípravu stavebních parcel požádaly o 55 milionů korun. To je třikrát víc, než s jakou částkou počítalo ministerstvo. Mezi žadateli jsou kromě Rychnova nad Kněžnou, Vamberka či Skuhrova nad Bělou i vzdálenější obce jako Albrechtice nad Orlicí.

Ty chtějí na přípravu pozemků pro stavebníky 16 milionů korun. Je tak jasné, že na všechny se nyní nedostane, přestože částky měly být předjednané.

„My jsme se žádných jednání ohledně přípravy dotačního titulu neúčastnili, ale zjistili jsme, že do toho širšího okruhu do 30 kilometrů spadáme, tak jsme zkusili podat žádost. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká starosta Albrechtic nad Orlicí Jaromír Kratěna (nestr.).

V získání peněz doufá místostarosta Skuhrova nad Bělou Vladimír Bukovský: „Rádi bychom připravili pozemky pro šest rodinných domů. Máme informaci, že bychom měli kritéria splnit.“

Vysokou sumu chce ukrojit i Vamberk, ten pro přípravu lokality Bačinka žádá přes 15 milionů korun, zatímco Rychnov nad Kněžnou, který se ziskem dotace víceméně počítá, žádá jen o polovinu. Pozemky přitom město už začalo prodávat. Nabídky na odkup lidé mohli radnici v Rychnově posílat do 22. června. Přitom zatím není stoprocentní, jestli město kvůli převisu žadatelů požadovanou sumu vůbec dostane.

Kde budou byty, není příliš jasné

Jasno není v Rychnově zatím ani o stavbě bytového domu. V žádosti o dotaci město počítá se sumou 30 milionů korun, po státu chce 27 milionů. Dům má stát v Mírové ulici, kde má město pozemky pod teplárnou. Jenže tam mohou podle územního plánu vzniknout jen velká obchodní centra. Rozpor musí nejprve vyřešit změna územního plánu, na níž se už delší dobu pracuje.

„První dům by měl být jako zrcadlo k bytovce pod tepelným hospodářstvím. Tam je pozemek, kde by to mělo být zrcadlově otočené,“ popsal pro městskou televizi starosta Jan Skořepa (nestr.) a ujistil, že po získání dotace se začne připravovat projektová dokumentace.

Tím však město ztrácí body. Ministerstvo totiž podle pravidel výzvy zvýhodní ty projekty, které jsou už pro výstavbu připravené. Vedle Rychnova se o peníze na byty hlásí také obce Dobré a Dobřany, převis ve výzvě je 5 milionů korun, které by Rychnovu mohly kvůli zdržení chybět.

„Pan starosta v minulých letech absolutně opomíjel podporu rozvoje bydlení. Už před rokem a půl se začalo mluvit o tom, že město má dostat miliony, aby postavilo bytový dům. Je úsměvné, že v tuto chvíli vlastně hledají, kde dům postavit. Peníze už jsou přitom připravené,“ kritizuje radnici developer a jednatel realitní kanceláře Staika Jiří Zatloukal.

Ten město dlouhodobě osočuje, že nevychází investorům vstříc a hází jim klacky pod nohy: „To je šílené. Prožíváme tady boom automobilky a v Rychnově ubývají obyvatelé, protože město nepodporuje výstavbu. Tady se prostě nestaví, nedělá se zainvestování pro sídliště rodinných domů nebo pro bytové domy,“ hřímá na adresu radnice.

Když bude dotace, začne se na tom dělat, předvídá úředník

Starosta přitom loni pro lokální server Orlický.net tvrdil, že město by mohlo stavět už na přelomu roku. „Co se týče výstavby, záleží, jestli se nám někdo odvolá či neodvolá, tam se to dá spustit na přelomu letoška a příštího roku,“ řekl pro Orlický. net Skořepa.

Jenže příprava od té doby nepostoupila. Na světě není ani projektová dokumentace. Redakci se aktuální vyjádření starosty získat nepodařilo, úředníci radnice odkazují právě na něj.

„Pokud vím, na projektu se ještě ani nepracuje. Jsou vytipované městské pozemky, kde by se něco takového dalo vybudovat. Jestliže se dotace narodí, určitě se na tom začne okamžitě dělat,“ předpokládá vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Petr Dušek.

Do vlastních bytů hledali páry s dětmi, víc bylo jiných zájemců

Rychnov však není sám, kdo projekty na stavbu nájemních bytů, které má podpořit státní dotace, nemá připraveny. Byty budou v majetku měst, které si díky tomu budou moci pohlídat, aby se z nich nestaly neoficiální ubytovny. Byty mají vyrůst také v Solnici či ve Skuhrově nad Bělou.

„Máme pozemek na jeden bytový dům, kam by se vešlo osm jednotek. V letošním roce ho však neplánujeme. Zastupitelstvo musí rozhodnout, kolik bychom jich postavili. Předpoklad je, že bychom v horizontu čtyř let začali stavět buď dva, nebo tři domy. Ty by měly asi po 30 bytech,“ sděluje starosta Solnice Jan Hostinský (nestr.).

„V jedné místní části chceme zřídit čtyři byty v bývalé škole. Máme hotovou studii a zadali jsme výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace,“ popisuje stav prací ve Skuhrově místostarosta Vladimír Bukovský.

Skuhrov přitom nedávno postavil obecní byty bez státní dotace. Nástavbou nad zdravotní středisko za 17 milionů korun vzniklo šest jednotek. Zájem o ně mělo víc než 15 žadatelů. Jen pět však splnilo základní podmínku, aby to byl pár s dítětem.

„Chtěli jsme, aby byty, do nichž jsme investovali nemalé peníze, byly pro obec přínosem a aby v nich nevznikla nějaká ubytovna,“ vysvětluje místostarosta.