Stavba D11 bude pokračovat před Jaroměří, stavební povolení je platné

17:01 , aktualizováno 17:01

Stavební povolení na připravovaný úsek dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře platí. Rozhodl o tom ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO), který na doporučení rozkladové komise zamítl rozklad Františka Kučery proti vydanému povolení. Stavba by tak v úseku mohla začít do několika měsíců.