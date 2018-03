Karsit zahájil ve Dvoře Králové stavbu moderní továrny na autodíly

Firma jaroměřského průmyslníka Františka Řípy má za sebou měsíce tvrdého vyjednávání. V územním a stavebním řízení i v řízení o vlivu stavby na životní prostředí dorazilo několik odvolání, se kterými se investor musel vypořádat.

Stavba továrny na výrobu autodílů se supermoderní lisovnou a robotickými pracovišti tak nabrala několikaměsíční skluz. Stavební práce měly začít už loni na podzim. Nyní se zdá, že Karsit má vyhráno a že projektu nestojí nic v cestě.

„Máme za sebou hodně práce, je to pro mě velká úleva. Udělali jsme všechno pro to, abychom měli s lidmi, kterým stavba továrny původně vadila, dobré vztahy,“ řekl MF DNES zakladatel společnosti Karsit Group SE František Řípa.



Ve středu začal na louce u výpadovky na Hradec Králové archeologický průzkum. Následovat budou terénní úpravy a budování inženýrských sítí. V červnu začne samotná stavba továrny. V první etapě budou výrobní plochy zabírat 25 tisíc metrů čtverečných, ve druhé etapě dalších 16 tisíc.

„Je to velice složitá stavba na zelené louce. V tuto chvíli máme platné stavební povolení na přívod vody, plynu a odvod kanalizace. Právní moci nabývá povolení na přívod elektrické energie, máme územní rozhodnutí na příjezdovou komunikaci a čeká nás vyřizování stavebních povolení na hrubé terénní úpravy a na stavbu vlastního areálu,“ vyjmenoval ředitel Karsit Automotive Jan Kříž.

Firma podle něj už objednala konstrukci stavby v hodnotě 100 milionů korun. Výstavba výrobního areálu potrvá do začátku příštího roku.

Autodíly půjdou do celé Evropy

Závod ve Zboží má být jedním z nejmodernějších svého druhu ve střední Evropě. Kromě lisovny s linkou hydraulického lisování v něm bude svařovna s padesátkou robotů. Vyrábět se zde budou náhradní panelové díly: blatníky, kapoty, dveře nebo podlahové části. Kapacita lisoven Karsitu v Jaroměři totiž už nestačí pokrýt poptávku.

Hlavním odběratelem divize Karsit Automotive je koncern Volkswagen, ale už také dodává své produkty například pro nákladní automobily Scania či Man.

„Máme smlouvy se Škodou Auto a koncernem Volksawagen a ve druhém kvartálu příštího roku už jim originální náhradní díly musíme dodávat,“ upozornil František Řípa.

Podnik plánuje ve dvorské továrně zaměstnat 300 až 350 lidí, z nich polovina budou kvalifikovaní odborníci. Část pracovníků přejde do nové továrny ze stávajících závodů společnosti. „Kvalifikované pracovníky budeme hledat v celé České republice, ale možná i v Evropě,“ poznamenal.

Továrnu staví trutnovská společnost BAK, pro kterou to je další obří zakázka v letošním roce. V dubnu rozjede společně s firmou Geosan Group přestavbu náchodské nemocnice za více než miliardu korun. Generální ředitel společnosti Radek Mrázek nevidí v souběhu tak velkých projektů problém.

„Jsou to dvě zcela odlišné stavby. Na náchodskou nemocnici máme 24 až 26 měsíců, tempo stavby bude pomalejší než v případě továrny. Ta je navíc z hlediska stavařiny jednodušší. Neměli bychom s tím mít problém, kapacity na to máme,“ uvedl Mrázek. Do tendru na stavbu továrny se přihlásilo 21 firem.

Smlouvu na koupi téměř 12 hektarů pozemků v průmyslové zóně Zboží podepsal Karsit s městem Dvůr Králové na konci roku 2016. Předtím se radnice nezasíťované louky snažila prodat několik let marně.

„Průmyslová zóna nebyla pro jakéhokoli investora připravená, i proto jsem rád, že ji obsadí česká firma, navíc z našeho regionu. Velmi výrazně to může pomoci také s realizací dálnice D11,“ míní dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Karsit Automotive je největší divizí skupiny Karsit Group SE. Kromě dvou závodů v Jaroměři má pobočku v Příbrami, Postřelmově a Dvoře Králové nad Labem. Součástí holdingu je divize služeb a zemědělství. Firma podle Františka Řípy v poslední době investovala 100 milionů korun do rozvoje Lázní Velichovek a kolem 150 milionů do zemědělského družstva v Dubenci na Královédvorsku. Karsit Group SE celkem zaměstnává tisíc lidí, obrat za loňský rok překročil tři miliardy korun.