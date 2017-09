VIDEO: Bagry odstraňují provizorní sjezd z dálnice D11 u Hradce

„Provizorní sjezd bude zcela odstraněn bez jakékoli náhrady. K dnešnímu dni je stavba již odstraněna a probíhají zemní práce,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.



Doprava na dálnici je u zrušeného sjezdu svedena do jedné poloviny vozovky. Silničáři totiž opravují také část pravého pruhu dálnice, po němž na ni auta najížděla. Hotové jsou zemní práce a nyní se budou pokládat konstrukční vrstvy vozovky.

„Bude se také dodělávat střední dělicí pás včetně přejezdu tohoto pásu,“ dodal mluvčí.

Stavební práce mají být hotové do konce listopadu. Termín však může posunout brzký nástup zimy s nízkými teplotami. Dopravní omezení na dálnici D11 by mělo podle ŘSD skončit do Vánoc. Až poté budou moci řidiči využít celý profil dálnice až do Hradce Králové (více o nové dálnici čtěte zde).

Díky novému dálničnímu sjezdu, který ŘSD v srpnu otevřelo na okraji Hradce Králové, mohou po devíti letech od dokončení úseku k Praskačce dálnici využívat i nákladní vozy.

Ty dosud musely sjíždět v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou nebo jet přes dálniční křižovatku u Opatovic nad Labem, protože sjezd u Praskačky byl pouze pro osobní dopravu (více o dopravě okolo dálnice čtěte zde).